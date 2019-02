Die Teilnehmer fahren gemeinsam nach Ladbergen in das Jugendzentrum zum Kinoabend. Dort wird der Film „Die Göttliche Ordnung“ gezeigt, in dem es um Gleichberechtigung, Frauensolidarität und das Wahlrecht von Frauen in der Schweiz geht, was erst 1971 eingeführt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung des JuZe. Danach wird beim gemeinsamen Pizza-Essen der Film besprochen. Los geht es am Freitag, 8. März, um 16.30 Uhr am JuZe. Die Rückkehr ist gegen 20/20.30 Uhr geplant. Schriftliche Anmeldungen sind nur im JuZe in der Zeit von montags bis donnerstags zwischen 16 und 20 Uhr möglich. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 28. Februar. Es wird eine Anmeldegebühr von fünf Euro fällig, die bei der Teilnahme erstattet wird. Die Kosten für die Fahrt und das gemeinsame Pizza-Essen trägt das JuZe.

Vor Ort können Popcorn und Getränke gekauft werden.