Dort laufen, es ist kaum zu glauben, aktuell schon die ersten Außenproben. Das Wetter war trocken und so hieß es für die Akteure: Warm anziehen, wir proben auf der Bühne. Geprobt wird natürlich schon viel länger für „Die kleine Hexe“ und dem Musical „Ein Käfig voller Narren“, aber eben im Studio. Nun also ging es erstmals ins Freie – dorthin, wo letztlich auch die Aufführungen stattfinden.

Viele Außenproben sind wichtig, damit die richtigen Laufwege und Standorte auf der Bühne verinnerlicht werden. Im Bühnenstudio entsprechen die Platzverhältnisse nicht mal annähernd den Gegebenheiten auf der Bühne.

In den vergangenen Wochen wurden auch dank eines Helferteams zahlreiche Spielpläne an Schulen, Kindergärten und Vereine verschickt. Die ersten Buchungen sind bereits erfolgt.

Ab sofort kann man sich für seine Wunschvorstellung Plätze reservieren. Ein Hinweis jedoch: Die vorab telefonisch bestellten Karten müssen dann auch kurzfristig in der Geschäftsstelle abgeholt werden. Auf Wunsch können die Karten nach erfolgter Zahlung gegen eine kleine Zusatzgebühr auch verschickt werden.

Die Akteure der Komödie „Pension Schöller“ können es noch etwas ruhiger angehen lassen. Sie haben erst am 2. August Premiere. Die Premiere der „Kleinen Hexe“ steht hingegen schon am 25. Mai auf dem Spielplan und „Ein Käfig voller Narren“ hat am 8. Juni Premiere.

Die Probenzeit wird nicht nur für die Schauspieler schnell vergehen, sondern auch für den Bühnenbau und die Nähwerkstatt. Nicht mal drei Monate – dann ist die erste Premiere zu sehen.

Als Gäste sind in diesem Jahr am 12. und 13. Juli wieder „DietutNix“ zu sehen. Der Kartenvorverkauf läuft auch dafür bereits. Doch vorher steht „Der Tag der offenen Bühne“ mit einem Blick hinter die Kulissen an.

Die Bühne stellt auch gerne für alle Aufführungen Gutscheine aus, und auf Wunsch sogar mit Verzehrgutscheinen für den Klimbimshop und den Grillstand. So kann man ein rundum schönes Theaterpaket verschenken.

Informationen zum ge-samten Bühnenprogramm findet man unter www.reckenfeld-freilichtbuehne.de oder erhält sie unter ✆ 02575/15 66.