Letztmalig hat ein Kontakt am Mittwochabend um 18.30 Uhr stattgefunden, teilt die Polizei mit. Der Mann habe seine Wohnung in der Innenstadt von Greven im Laufe des Abends oder der Nacht verlassen. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort seien nicht bekannt. Der Vermisste sei dringend auf Medikamente angewiesen. Andreas Doms kann wie folgt beschreiben werden: 77 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, keine Brille kurzes, lichtes Haar bekleidet mit Jeanshose, schwarzen Schuhen und schlichter blauer Winterjacke. Hinweise an die Polizei in Greven: ✆ 02571/928-4455.