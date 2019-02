Selbstbestimmung ist das Ziel

Inklusion, Barrierefreiheit – das sind Begriffe, die vor ein paar Jahren noch unbekannt waren oder kaum jemanden interessierten. Beides ist in der UN-Behindertenrechtskonvention hinterlegt, die vor genau zehn Jahren durch die Bundesrepublik Deutschland ratifiziert wurde. Aber: In dieser Konvention geht es um noch etwas anders: In Artikel 19 wird Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung zugesichert. Klingt gut, ist aber nicht so einfach umzusetzen.

„Wir von der Lebenshilfe leben dies schon länger“, erklärt Marita Dirks-Kortemeyer , Dipl. Sozialarbeiterin der Lebenshilfe. Vielen sei dieses Recht, das jeder behinderte Mensch habe, nicht bewusst. Und früher sei dies auch ganz anders gehandhabt worden. „Da wurden Behinderte in großen Komplexeinrichtungen untergebracht und betreut“, erklärt sie. Die Behinderten hätten in großen Einrichtungen, oft Anstalten genannt, gelebt und seien in großen Schlafsälen untergebracht gewesen. „Das hat sich langsam aber sicher gewandelt.“

Und spätestens seit der UN-Konvention hätten Menschen mit Behinderung ein recht auf eine individuelle Lebensform. „Auch, wenn das nicht immer der preiswertere Weg ist“, so Dirks-Kortemeyer.

Die Lebenshilfe habe darauf schon früh Wert gelegt. Da seien die Häuser in Saerbeck (seit 20 Jahren) und Emsdetten (seit zehn Jahren), in denen Behinderte selbstständig in eigenen Wohnungen leben. „Und zwar so normal wie möglich.“ Was mit einem Spagat einhergehe. „Individualisierung auf der einen, Betreuung auf der anderen Seite. Die muss natürlich individuell sicher gestellt werden“, verdeutlicht Dirks-Kortemeyer.

Und es gibt ein ganz großes Problem. „Das Recht auf eine unabhängige Lebensführung für Menschen mit Behinderungen ist da, aber der Wohnraum dafür fehlt.“ Denn: Single-Wohnungen, und dann noch öffentlich geförderte, sind grundsätzlich Mangelware. Und nicht zuletzt deshalb wird demnächst das Wohnhaus an der Nordwalder Straße gebaut (wir berichteten), in dem zwölf Menschen mit Behinderung einen eigenen Wohnraum finden können. „Schön wäre natürlich, wenn dort auch Menschen ohne Behinderung leben könnten, aber das können wir uns schlicht nicht leisten“, verdeutlicht Nora Linden, Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe. Denn: Die Nachfrage für solchen selbstbestimmten Wohnraum für Behinderte sei eben enorm. „Hier müssen wir schauen, dass die Bewohner des Viertels in das alltägliche Leben der Bewohner mit einbezogen werden.“

Zum Thema „Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen“ bietet die Lebenshilfe einen Informationstag mit Möglichkeiten zum Austausch an. Der findet am 5. April von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Kulturschmiede statt. Eingeladen sind alle Menschen mit geistiger Behinderung, deren Angehörige, alle Mitglieder, Mitarbeiter und Helfer der Lebenshilfe und natürlich alle Interessierten.

Anmeldungen dazu bis zum 29. März unter ✆ 58 84 80.