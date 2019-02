Party mit dem Landfrauenversteher

Mit ihr strahlten im voll besetzten Saal viele bunt kostümierte Närrinnen. Das Motto in diesem Jahr: „Helau ihr Mädels hier vom Land, wir feiern außer Rand und Band“ hätte ein Hinweis auf die Prinzessin sein können, denn wie man weiß, wohnt sie „auf`m Hof“.

Die Reckenfelder Kfd-Mädels sind außer Rand und Band 1/30 Bei den Reckenfelder Kfd-Närrinnen ging die Post ab. Die Mädels waren außer Rand und Band. Foto: Rosemarie Bechtel

Vor genau zehn Jahren regierte sie zusammen mit ihrem Franjo bereits die Ka-Ki-V-Narren und nun eben als Alleinherrscherin bei der Reckenfelder KfD. Doch was wäre eine Herrscherin ohne ein fleißiges Gefolge? Ein Nichts. Und ihr Gefolgsteam hatte sich viele Gedanken gemacht und so gab es ein weit über vierstündiges, spritziges Programm, durch das das Moderatorenteam Tineke Keller, Annegret Eiterig und Praktikantin Danila Rüschenschmidt führte.

„Ich möchte Brot von gestern für morgen bestellen, weil es dann billiger ist“. Für diesen Sketch haben Marianne Kötters und Vicky Bläsius sicherlich lange geprobt. Der Virus (Dagmar Schreiber) wollte sich doch tat-sächlich bei der amtierenden Prinzessin einnisten. Doch die ist geimpft. Da zeigt sich der Virus traurig: „Keiner will mich haben. Aber wenn er mich hat will er gleich mit mir ins Bett gehen.“

Auch im Märchenwald ist nichts mehr wie es war. Die Märchenwald AG sorgte für Kürzungen und Entlassungen durch die Unternehmensberaterin. „Der Wolf muss in Altersteilzeit, bei Rotkäppchen ist der Wein gestrichen, Rapunzel bekommt eine Stelle als Zimmermädchen.“

Makaber ging es in dem Sketch „Die Todesanzeige“ zu. Andrea Wölfl und Regina Czekalla hatten ordentliche Probleme, denn der angeblich verstorbene Hubert lebt ja noch. Der Fanclub der über ein halbes Jahrhundert hinweg seinen Star unterstützte, ist am Ende von diesem bitter enttäuscht. Die Sketche trafen ebenso den Nerv des Publikums, wie die tänzerischen und musikalischen Einlagen. Die Ka-Ki-V brachte ihre „Fünkchen“ und ihre Wolfgang-Petry- Show mit und aus den kfd-Reihen gab es zum Finale die große Apres-Ski-Party mit DJ Ötzi, Helene Fischer und vielen mehr.

Natürlich gab sich auch das amtierende Ka-Ki-V-Prinzenpaar Markus II. und Silke die Ehre. Ach ja, und „Klausi-Mausi“, wie Annegret Eiterig ihn nannte, kam viel zu spät. Pfarrer Lunemann bekam nur noch die zweite Hälfte des tollen Programms mit. „Ich bin eben überall so beliebt, das propere Landei hier zum Leben erblüht…“, so der nach eigenen Worten amtlich bestellte Landfrauenversteher, der es sich natürlich nicht nehmen ließ, selbst in die Bütt zu steigen um ironisch, witzig, selbstverliebt und voller Kokolores die Närrinnen mit seiner Anwesenheit zu beehren.