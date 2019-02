Ein kunterbunter Karnevalsspaß

Karnevalsfest des CCFfL im Ballenlager 1/25 Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

Der Grevener Karnevalsverein CCFfL feierte im Ballenlager ein rauschendes Karnevalsfest. Foto: keb

„Grevens 8. große Karnevalsparty“ hatten die Narren und Macher vom CCFfL im Vorfeld angekündigt und damit nicht zu viel versprochen: Unter dem diesjährigen Motto der Session „Endlich 18, groß geworden, jung geblieben!“ präsentierte Narrenschar in blau und gelb am Samstagabend eine Party, die sich sehen lassen konnte. Dabei hatten die Organisatoren nicht für Kaltgetränke, Partybeleuchtung und DJ Frank S. samt Team ins Ballenlager geholt, sondern auch einen Live-Act aus der fernen Hansestadt: „Die JunX“ – eine Schlager- und Popattraktion aus Hamburg.

Wie in der Emsstadt üblich, erschienen zu der Party nicht nur zahlreiche Entsandte der hiesigen närrischen Vereine, sondern auch wieder unzählige liebevoll kostümierte Besucher. Bis in die späten Abendstunden stand das Ballenlager so ganz im Zeichen des Karnevals und bot einen erlebnisreichen Vorgeschmack auf das jetzt unmittelbar bevorstehende große Finale am kommenden Karnevalswochenende.