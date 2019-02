Schunkeln, singen, und tanzen

Die Kinder im Saal machten es den Regenten auch einfach und machten sofort alle mit. ReKaG-Gesellschaftspräsident Thomas Hermes überreichte die närrischen Insignien, ohne dabei Forderungen zu stellen.

Anders verhielt sich da der neue stellvertretende Bürgermeister Stevens Gomes . „Bevor ich den Schlüssel der Stadt rausrücke, müsst ihr erst mal ein paar Fragen beantworten“. Justin und Philine bewiesen ihr Wissen und so blieb Stevens nichts anderes übrig als sich von dem Schlüssel zu trennen.

Noch bevor das neue Prinzenpaar auf die Bühne zog, raste Clown Popo auf die Bühne und zeigte freudig an „Es ist Karneval “. Der Einladung in die Walgenbachsporthalle waren wieder sehr viele Kinder mit ihren Familien gefolgt. Sogar einige Erwachsene sah man unter all den bunt kostümierten Kindern.

Proklamation des neuen Grevener Kinderprinzenpaares Justin I. und Philine 1/65 Foto: Rosemarie Bechtel

Michelle und Ben, das letztjährige Kinderprinzenpaar, nahm mit dem Piratentanz Abschied und noch bevor das neue Kinderprinzenpaar einzog, wirbelte Solo-mariechen Annika über die Bühne. Die Kinder im Saal staunten über Annikas hohe Spagatsprünge, die einhändigen Radschläge, Überschläge und die akrobatische Leistung. Um diese Leistung bringen zu können, hat Annika aber auch ein ganzes Jahr mit ihren Trainerinnen Jule Ortmeier und Elina Richter trainiert.

Auch zu Gast war der erste Sprakeler Kinderprinz Ajin mit seinen Adjutanten Milo und Jonas, die mit dem Lied „Chöre“ von Mark Forster begeisterten – ein toller Livegesang von den Dreien. Super auch, was die „Roten Funken“ da mit den kleinen „Supermännern“ (Rote Funken) auf die Beine gestellt haben. Auch die Reise der Tanzbande in „Alices Wunderland“ bezauberte durch Können und Kostüme.

Gemeinsam schunkeln, mitsingen, tanzen und natürlich die Polonaise, die von Clown Popo – Vanessa Binnewies, die vor 20 Jahren Kinderprinzessin war – angeführt wurde, sorgten für Stimmung.

Ilona Weigel, als Urgestein des Kinderkarnevals, hatte noch einmal die Moderation übernommen, da Thomas Winter als noch amtierender Re-Ka-Ge-Prinz das in diesem Jahr nicht leisten konnte. Als eifriger Zeremonienmeister trat sein Sohn Ole jedoch kräftig in die Fußstapfen der Eltern. Ein ganzes Team war im Vorfeld im Einsatz, um wieder einmal den Reckenfelder Kinderkarneval auf die Beine zu stellen.

Und natürlich nahmen viele befreundete Gesellschaften mit ihren Abordnungen an der Kindersitzung teil. Wie üblich kam zum Schluss die Emspünte mit Gefolge und Brassband vorbei. Jetzt endlich konnten Stadtprinz Christian und seine Pünte Manuela als Eltern des Kinderprinzenpaares ihrem Nachwuchs gratulieren. „Gemeinsam feien“, ist das Motto der Emspünte in diesem Jahr. „Genau das wollten wir auch als Familie“, so Prinz Christian.