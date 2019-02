Schwebender Kran knabbert am Turm

Kaputt machen geht schneller als aufbauen– eine alte Weisheit. Und dies sieht man derzeit auch an der Josef-Kirche. Doch: Auch abreißen will gelernt sein. Und ein hoher Kirchturm fordert dann doch die Experten. Denn: Der Bagger, der schon einen Großteil des Kirchenschiffes geschafft hat, hat auch seine Grenzen – und zwar in der Höhe. Und deshalb wurde gestern Morgen zu einem ganz besonderen Trick gegriffen. Ein etwas kleinerer Bagger wurde auf eine Art Gondel gestellt, die wiederum zog ein großer Buller-Kran gen Himmel.

Und dort oben macht er das, was der große Bruder in der Höhe nicht schafft: Er trägt nach und nach das alte Mauerwerk ab, während er am Haken hängt. Schwindelfrei muss der Baggerfahrer da schon sein.

Zwei bis drei Tage wird der kleinere Bagger am Haken hängen und seinen Job verrichten. Und er arbeitet sich langsam, Stein für Stein nach unten, bis die Sandstein umfassten Kirchenfenster erreicht sind. Ab da kann dann der große Bruder wieder übernehmen. Das ist dann die Höhe, ab der der große Bagger weiter arbeiten kann.

Insgesamt sollen die Abbrucharbeiten zwischen vier bis sechs Wochen dauern. Direkt am Anschluss wird mit dem Neubau begonnen.