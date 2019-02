Dass das Gymnasium ganz schlaue Schüler hat, wussten die Schüler schon immer. Aber: Mal wieder haben sie es auch schriftlich von Außenstehenden. Denn: Das Gymnasium Augustinianum hat beim „IHK-Regionalwettbewerb Jugend forscht “ erneut am besten abgeschnitten (wir berichteten).

Mit 14 Punkten steht das Gymnasium ganz oben in der Rangliste des zweitägigen Wettbewerbs, der am 21. und 22. Februar von der IHK Nord Westfalen in Münster ausgerichtet wurde. Dafür wurde die Schule mit dem Ehrenpreis des Präsidenten der IHK Nord Westfalen ausgezeichnet. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

Dabei belegte kein Schüler des Gymnasium in den verschiedenen Kategorien den ersten Platz. Aber: Es kamen drei zweite und ein dritter Preis heraus.

Philipp Braune (17) belegte mit dem Projekt „Moleküle gedruckt 2.0“ im Bereich Arbeitswelt den zweiten Platz.

Diana Fuchs (18) belegte mit der Arbeit „Glyphosat und die Artenverarmung von wirbellosen Kleintieren auf Agrarflächen – Gibt es einen Zusammenhang?“ im Bereich Biologie ebenfalls den zweiten Platz.

Frieder Bez (16) und Michel Lehmkuhl (16) holten sich mit dem Thema „Kupfer im Boden – Eine Spurensuche“ den dritten Platz im Bereich Chemie.

Jan Uesbeck (16), Lukas Finke (16) und Felix Kroner (16) belegten mit dem Projekt „Vorkommen von Wasserlinsen und deren Verwendungsmöglichkeit“ im Bereich Geo- und Raumwissenschaften den zweiten Preis.