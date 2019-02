Feste feiern ohne harte Schnäpse

Es geht auch mit Apfelschorle. Prinz Christian I. und Pünte Manuela stoßen beim Termin im Rathaus auf den Karneval an. Aber vor dem Foto haben sie doch Zweifel: „Sieht das nicht aus wie Whiskey?“

Wenn am kommenden Sonntag der Jeckenzug mit seinen 56 Zugnummern und rund 40 Wagen durch die Stadt zieht (Start: 13.11 Uhr), sind scharfe Alkoholika für Minderjährige tabu.

Polizeihauptkommissar Richard Wiesmann („wo wir sind, ist vorne“) erinnert dabei an ein wichtiges Faktum: „Es sind immer die Erwachsenen, die Kindern Alkohol zugänglich machen.“ Der Bezirksdienstleiter der Polizei jedenfalls braucht für seinen Karnevalssonntag keine betrunkenen Jugendlichen.

„Tanzen ist schöner als Torkeln“, mit diesem Motto richtet sich auch das städtische Ordnungsamt und die Fachstellen der Suchtvorbeugung von Diakonie und Caritas auf einen trockenen Sonntag ein.

Ordnungsamts-Fachdienstleiterin Stephanie Paals kündigte an, ihr Amt werde Gaststätten und Tankstellen ansprechen, um noch einmal an den Jugendschutz zu erinnern. Der ist klipp und klar. Überhaupt kein Alkoholverkauf an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Und Jugendliche über 16 und unter 18 Jahren dürfen zwar Wein und Bier kaufen, aber keine härteren Getränke. Paals: „Wir werden das kontrollieren.“

KG-Emspünte-Präsident Udo Laufmöller erinnert die Teilnehmer auch daran, dass von den Wagen „keine Flaschen mit Alkohol geworfen werden dürfen.“ Das habe man neulich in Sprakel noch ganz anders gesehen: „Das war unschön.“

Sehr nüchtern wird der Karneval für die rund 200 Zugbegleiter plus Fahrer werden, die für die Sicherheit der Wagen sorgen. „Vier bis sechs Begleiter pro Woche stellen die Gruppen selbst“, erklärt Laufmöller. Für die Sicherheitskräfte gilt natürlich: absolutes Alkoholverbot.

Für noch mehr Sicherheit sorgen beim Karnevalsumzug das Deutsche Rote Kreuz und die Malteser, die mit ihren Wagen die Jecken begleiten. Sollte es zu heftigeren gesundheitlichen Attacken kommen, weist Polizei-Bezirkschef auf die Notrufnummern 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr) hin. Auch der THW wird am Rand des Geschehens dabei sein.

Für Udo Laufmöller hat das Sicherheitskonzept eine lange Vorlaufphase: „Mehr kann man nicht machen.“

Für ihn endet der Zug erst mit der KG-Party im Ballenlager, wenn alle Wagen vorüber sind.