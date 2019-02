Hier wird in einer kleinen Gruppe mit bis zu zwölf Personen praxisnah gelernt, wie dem Kind im Notfall geholfen werden kann. Praktische Übungen und die Fragen und Sorgen der Teilnehmer stehen im Vordergrund des Morgens.

Denn das Kind macht die ersten Schritte und geht auf Entdeckungsreise. Gegenstände werden angefasst und in den Mund genommen. Klar, Neugierde ist wichtig. Aber Vorsicht. Bei kindlichen Expeditionen sind Unfälle vorprogrammiert. Ebenso werden Themen wie Verbrennungen, Knochenbrüche oder Kinderkrankheiten behandelt.

Der Workshop zu Kindernotfällen findet bei den Maltesern in Greven am Donnerstag, 7. März, im Ausbildungsraum der Lehrrettungswache, Up´n Nien Esch 15, statt. Der Lehrgang, der um 9 Uhr beginnt und um 13 Uhr endet, richtet sich an Eltern, Großeltern, Babysitter, Betreuer und Interessierte. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 25 Euro.

Interessenten werden gebeten, sich im Vorfeld unter ✆ 02571 / 5715-28 oder per Email ausbildung.greven@malteser.org anzumelden.