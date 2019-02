Reckenfeld -

In einem Schlager singt Freddy Quinn: „So schön, schön war die Zeit.“ Dieser alte Text trifft auf das zu, was das noch amtierende Re-Ka-Ge Prinzenpaar Thomas und Ulrike Winter während seiner Regentenzeit erlebte: „Es war einfach unbeschreiblich. Wir haben so viele schöne Dinge erlebt und tolle Menschen kennengelernt.“