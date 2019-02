Das gelte auch für die Aktionen „Benefiz-Frauenkino“ und „Sternschnuppenmarkt“, hob der Frauen-Club bei seiner Jahresversammlung hervor. Mit ihrem Einsatz generieren die nunmehr 30 „besten Schwestern“ ( Soroptimistin leitet sich ab vom lateinischen „Sorae optimae“ ) Spenden unter anderem für das Frauenhaus in Rheine.

Beim letzten Sternschnuppenmarkt wurde ein Erlös von über 2300 EUR erzielt und als Spende übergeben.

Zunächst gibt es für das aktuelle Jahr ein neues Thema: „We stand up for women“ („Wir stehen für Frauen ein“) Insbesondere in den Bereichen Gewalt gegen Frauen, Zugang zu Recht, Justiz und Bildung, wirtschaftliche Teilhabe und Führungsrollen für Frauen gebe es noch viel zu tun.

Passend zum Jahresmotto ist ein neues, regionales Förderprojekt in Vorbereitung. „Sobald das Konzept von allen Akteuren genehmigt ist, werden wir das Projekt detailliert vorstellen“, verspricht die Präsidentin Erika Leuteritz. Es ist bereits geplant, den Erlös aus dem kommenden Benefiz-Frauenkino dem neuen Förderprojekt zu widmen. Termin und Film stehen fest: Am Mittwoch, 13. März, zeigt der SI-Club im Cinetech Emsdetten den Film „RGB – Ein Leben für die Gerechtigkeit“.