Erboste Eltern – genervte Anlieger

Es ging dort in einer Infoveranstaltung über den Ärger mit der Linie 250, die Reckenfeld und Greven verbindet. Für manche ein Bus mit sieben Siegeln, offenbar auch für Kintrup . Denn wäre jemand mit der 250 gekommen, wäre er nicht zurückgekommen. Die letzte Verbindung ist um 19.20 Uhr. Debattiert wurde bis 20 Uhr.

Die Kritik, die sich vor allem Busunternehmer Peter Weilke anhören musste, der die Strecke bedient, hat verschiedene Ursachen.

► Eltern klagten, dass immer wieder Busse ausfielen. Eine Mutter: „Oft fahren Busse gar nicht, dann muss ich meine Tochter mit dem Auto bringen.“ Ja, gab Weilke zu, im vergangenen Jahr habe es mitunter Probleme gegeben: „Krankenstände bis zu 30 Prozent.“ Im Januar sei ein Bus ausgefallen. Neue Fahrer hätten eingearbeitet werden müssen. Aber das sei nie ein Dauerzustand gewesen.

► Ein anderes Phänomen ist, dass volle Busse an Haltestellen nicht stoppen. Die Kinder greifen dann zum Handy und rufen ihr „Taxi Mama“ an. Tatsächlich, so der Busunternehmer, fahren morgens zeitgleich mehrere Busse parallel. Sie haben unterschiedliche Ziele in der städtischen Schullandschaft, aber es komme vor, dass viele Schüler in den ersten Bus einstiegen, der sei dann voll und könne nicht mehr laden. Aber: Es komme immer noch ein Bus hinterher.

► Anwohner beklagten sich in gewohnter Manier darüber, dass die Linie 250 – die zwei Streckenführungen hat – durch Heimstättenstraße, Gartenstraße, Adlerstraße und Schwalbenweg und nicht außen herum fahre. Teilweise würden sich Fahrzeuge festfahren, sie kämen mit den langen Gelenkbussen nicht um die Kurven. Die Anlieger ärgert der Verkehr und vor allem das einseitige Halteverbot, das die Stadt dort erlassen hat. Dazu André Kintrup: Die Streckenführung sei Ergebnis einer langen Diskussion gewesen. Ziel: Die Fahrgäste da abzuholen, wo sie wohnten. 300 Meter Abstand zur Haltestelle gilt als optimaler Abstand. Und Peter Weilke ergänzte, dass manche Anlieger offenbar den Busverkehr absichtlich behinderten. Etwa mit einem stabilen Metallpfosten auf Höhe der Busspiegel.

► Für Erstaunen sorgte bei den Eltern, wie viele Fahrgäste in den Bussen zugelassen sind. Weilke: „Vom Gewicht her dürften in einem Gelenkbus 200 Menschen mitfahren.“ Tatsächlich sei aber bei 140 Schluss. Das heißt, etwa ein Drittel sitzen, die anderen stehen. Bei diesen Zahlen erklärte Weilke, „reichen die Kapazitäten, die wir haben, bei weitem aus“. Für einen Vater, dessen Tochter beim Jeki-Projekt ihrer Schule mitmacht und ein Cello im Gepäck hat, ist das klar: „Dann muss ich sie zur Schule fahren.“

► Ein wesentlicher Punkt ist die Irritation. Busse sind offenbar unzureichend beschildert. Eine Mutter schlug vor, je nach Zielhaltestelle farbige Markierungen anzubringen. Dazu Markus Wiening, ÖPNV-Berater der Stadtwerke: „Das macht man bei Bussen für Grundschulkinder.“ Und die Markierung verwirre dann wieder auf dem Heimweg. Peter Weilke indes bedauerte, dass nur wenige Schulen die Busschulung in Anspruch nähmen, die sein Unternehmen anbiete: Kostenlos.