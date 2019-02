„Unsere Mitarbeiter können hier von 7 bis 14.30 Uhr vom Frühstück, über das Mittagessen oder für eine Tasse Kaffee, Cappuccino oder Kakao und Kuchen in das Betriebsrestaurant kommen“, sagt Markus Röser und erklärt weiter: „Wir arbeiten hier am Standort in zwei Schichten. Die KOSTbar bietet ausreichend Platz und ist technisch auf eine Essensanzahl von etwa 1000 Essen pro Tag ausgelegt.“ Deshalb sei die Kantine so lange geöffnet und biete ausreichend Platz. Besonders schöne Plätze befinden sich zusätzlich auf dem Balkon der Kantine. Aus Paletten haben die Auszubildenden am Standort die Möbel für den Essbereich mit Blick auf die lange Hallenfront selbst hergestellt.

Die Fiege-Mitarbeiter können ab jetzt jeden Tag zwischen drei warmen Gerichten wählen, sich ein belegtes Brötchen kaufen oder auch eigene Speisen mitbringen und erwärmen. Auch die anliefernden Lkw-Fahrer können die Kantine nutzen. Die Mahlzeiten werden in der Großküche, die der Kantine angeschlossen ist, täglich frisch zubereitet. Das komplette Catering hat das Familienunternehmen Klüh aus Düsseldorf übernommen.

Der Bau der Kantine erfolgte im Zuge der umfassenden Sanierung und Erweiterung des Fiege-Standortes an der Carl-Benz-Straße. In der Heimat des westfälischen Logistikdienstleisters entsteht ein 90 000 Quadratmeter großes Logistikzentrum. Für MediaMarktSaturn, den größten Kunden am Standort, werden seit dem Weihnachtsgeschäft 2018 die E-Commerce-Sendungen verschickt. Im Sommer werden alle Baumaßnahmen abgeschlossen sein.

Neben der Kantine und den großen Hallen sind auch neue Büro- und Konferenzräume entstanden. Für die Namensgebung der Meetingräume sowie der Kantine hat Markus Röser einen Mitarbeiterwettbewerb ausgerufen: „So ist das Betriebsrestaurant zu seinem Namen KOSTbar gekommen: Die Mitarbeiter haben im Rahmen eines Wettbewerbs Vorschläge eingereicht und die Gewinner wurden mit einem 50-Euro-Gutschein prämiert – natürlich mit einem Gutschein von MediaMarkt.“

Die Namen der Meetingräume haben einen direkten Bezug zum Unternehmen. „Wir haben den Konferenzraum Hometown, denn Operation Hometown war der Name des Gesamtprojektes oder den Konferenzraum ‚Grüner Weg‘, das war die Adresse des ersten Fiege-Standortes in Greven. Zwei weitere Räume heißen ‚Heinz‘ und ‚Hugo‘ sowie ‚Jens‘ und ‚Felix‘ – nach bekannten Vertretern der Inhaberfamilie“, so Markus Röser. Auch diese Namen hatten Mitarbeiter vorgeschlagen und wurden entsprechend prämiert.

Der größte Konferenzraum hat einen Namen bekommen, der das Selbstverständnis des Standortes widerspiegelt: „Hometown“. Markus Röser: „Wir bezeichnen uns gerne als ‚Keimzelle‘ des Unternehmens. Hier hat alles angefangen, und hier sind jetzt auch die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Das Wort ‚Keimzelle‘ kommt von den Mitarbeitern selbst, das haben sie sich stolz für unseren Fiege-Soccer Cup auf ihre Arbeitskleidung drucken lassen und in Polen beim Turnier getragen.“