Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Mittwoch (7 Uhr) bis Donnerstag (11 Uhr) in ein frei stehendes Einfamilienhaus an der Schützenstraße einzusteigen. Mehrere Schäden durch ein Hebelwerkzeug wurden an einem Fenster festgestellt, heißt es im Polizeibericht. Es gelang den Einbrechern allerdings nicht, dieses zu öffnen.

Der angerichtete Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizei bitte unter ✆ 02571/928-4455.