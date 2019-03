„Für uns ist das gut, wir bleiben bei einer gesunden Fünfzügigkeit. Und wir werden kleinere Klassen haben.“

Im vergangenen Jahr hatten sich am Augustinianum noch 153 Schüler angemeldet. In diesem Jahr war allerdings der Abgangsjahrgang der Grundschulen um 30 Schüler kleiner als 2018. Acht der neuen Schüler kommen aus Nordwalde, vier aus Saerbeck, einige Schüler auch aus Ladbergen und Gelmer. „Die Architektur dieser Schule braucht eine gesunde Fünfzügigkeit, um das, was wir an Differenzierungen eingerichtet haben auch unterhalten können“, freut sich Krobisch nach einem Einstellungsmarathon, bei dem individuell mit jedem Schüler gesprochen wurde. „Es steht schon fest, dass wir ausreichend Interessenten für den bilingualen Zweig haben.“