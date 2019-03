Der Dauerprinz wird jetzt geteilt

Doch bis die Beiden den Saal betreten durften, mussten Thomas und Ulrike (Winter) offiziell abtreten. Allerdings so etwas gab es noch nie: „Zugabe, Zugabe“, forderte das Publikum, das dieses offensichtliche „Prinzenpaar der Herzen“ am liebsten noch weiter behalten hätte. „Es war eine geile Zeit“, so Ex-Prinz Thomas. Sie bedankten sich bei einigen Wegbegleitern, der Presse und bei Melanie Habekost , die das neue Programmheft erstellt hat. Aber die Beiden bleiben ja als Aktive dabei. Thomas Winter schlüpfte unverzüglich zum ersten Mal in die Rolle des Sitzungspräsidenten (später zeigte sich: Seine Premiere ist gelungen), und Prinzessin Ulrike tanzt ja bei den „Trienen“ mit.

Prinzenproklamation der Re-Ka-Ge 2019 1/74 Prinzenproklamation der Re-Ka-Ge 2019 Foto: Rosemarie Bechtel

Solomariechen Annika Weiß eröffnete das Programm. Wer sie bisher noch nicht auf der Bühne erleben durfte, staunte über die akrobatische und perfekte tänzerische Leistung. Klempner Alfons überbrückte, und dann kamen die Neuen, erhielten von Gesellschaftspräsident Thomas Hermes die Insignien der närrischen Macht, später auch den Schlüssel von Bürgermeister Peter Vennemeyer. Prinz Heribert I. wohnt in Rheine und war vor drei Jahren zum ersten Mal in Reckenfeld. Er lernte die karnevalsbegeisterte Renate kennen, lieben und ließ sich überzeugen, Prinz zu werden. „Für Renate bin ich der Dauerprinz, für Euch bin ich der Prinz für ein Jahr“.

Dann ging sie ab die närrische Post. Die Tanzgarde der Re-Ka-Ge zeigte, durch Krankheit bedingt mit nur vier Tänzerinnen, einen fetzigen Gardetanz. Später begeisterten sie noch einmal mit „3 Wünsche aus 1001 Nacht“ als Bauchtänzerinnen, passend zum Sessionsmotto: „1001 Nacht völlig närrisch durchgemacht“. Mit bekannten Schlagern holte Sabrina Stein aus Emsdetten die Leute von den Stühlen. Doch was so richtig fetzt, be-wies „Remmi von Demmi“. Der gebürtige Sachse hatte es drauf, der Saal tobte, die Stimmung kochte, man wollte ihn gar nicht gehen lassen. Das war ein karnevalistischer Beitrag, so wie man ihn sich vorstellt. Doch man muss nicht alles einkaufen, und zum Glück gibt es in den Reihen der Re-Ka-Ge ja auch noch die „Trienen“. Ihr Tanzmotto „Utopia“ setzten sie optisch und tänzerisch großartig um. Den Spaß, den diese Mädels haben, sah man ihnen an.

Dann kam die Emspünte mit großem Gefolge, mit Ordenstausch, Küsschen und was sonst so beim Besuch dazu gehört. Die Brassband brachte Bewegung in den Saal. Doch die Stimmung, die die „Kölsche Coverband“ aus Everswinkel als letzter Programmpunkt dann noch auf die Bühne brachte, konnte nichts mehr toppen. Das Publikum wollte die Band gar nicht mehr weglassen. Doch auch ihr Programm war einmal zu Ende, und der DJ wartete schon auf die vielen tanzwütigen Narren.