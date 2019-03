In der Festhalle Hövel in Saerbeck unterstrich der Stadtprinz mit einem Kuss auf offener Bühne, wie „großartig“ er auch das karnevalistische Engagement seiner Frau Manuela Bußmann findet. Anschließend wurde die Reihe der neuen Sessionsorden-Träger, Freunde und Unterstützer immer länger. Ihr Blick von der Bühne in den Saal zeigte, dass das Sessionsziel „gemeinsam feiern“ sich im Saal wiederfand: Mitglieder der vielen karnevalistischen Vereinigungen, der Delegation des Partnerschaftsvereins aus Montargis, aus Politik und Verbänden waren in bester Stimmung vereint im 66. Jahr des Bestehens der KG Emspünte. Ihren Beitrag dazu leistete später die Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann.