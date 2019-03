Lockere Sprüche im weißen Kittel

Heinrich Pröbsting wurde am 29. Januar 1913 in Greven als Sohn des Malermeisters Clemens Pröbsting geboren. Nach dem Besuch von Volks- und Rektoratschule legte er ein Fachexamen als Drogist ab und absolvierte außerdem eine Foto-Ausbildung. Beruflich war er für fünf Jahre in Münster, ein Jahr in Emsdetten und zwei Jahre in Schleswig-Holstein tätig. Danach eröffnete er im elterlichen Hause am Marktplatz im Jahre 1937 seine Drogerie.

Diese führte er, mit Ausnahme der Zeit, in der er ab 1939 als Sanitätssoldat im Krieg war, mit seiner Ehefrau Anni. 1947 eröffnete er die Drogerie erneut, sie bestand bis zum Abbruch seines Hauses im Jahre 1980. In seiner Drogerie verkaufte Pröbsting auch Fotoapparate, Filme und sonstige Foto-Artikel, er entwickelte auch Fotos im eigenen Labor.

Er war ein anerkannter Fotograf, der von Jugend an viele Grevener Ereignisse und Menschen in den 1930er bis 1970er Jahren auf Fotos für sich und die Nachwelt festhielt. Für diese Jahre ist er Grevens wichtigster Bild-Dokumentator, die Familie verfügt über das größte Fotoarchiv Grevens zu diesem Zeitabschnitt.

Der „Markt-Heini“ war bekannt für seinen Humor und für seine lockeren Sprüche, die er im weißen Kittel in und vor der Tür seiner Drogerie den Kunden und Vorübergehenden zukommen ließ. Man sagte ihm nach, alles mitzubekommen, was im Bereich des Marktplatzes und seiner näheren Umgebung, eigentlich im ganzen Dorf, geschah. Immer konnte er Neuigkeiten berichten.

Er war aber auch bekannt dafür, auf seine Weise das öffentliche und politische Geschehen zu kommentieren. Ratsmitgliedern war es nicht immer angenehm, wenn er ihnen seine Meinung, verbunden mit Kritik und Spott, lautstark mitteilte.

Am 1. Januar 1982 veröffentlichte Carl Schumacher, Chefredakteur der WN, einen Artikel, in dem er den „Markt-Heini“ als „Fugen-Heini“ vorstellte. Bei den Abbrucharbeiten habe man in einer Fuge seines Hauses eine Urkunde gefunden, die ihm alte Wasserrechte am Marktbrunnen bescheinige. Das Wasser heile übrigens nachweislich Zipperlein und Plattfüße und habe sogar verjüngende Wirkung. Ein Foto zum Text zeigt „Fugen-Heini“ an seiner „Moneten-Quelle“, deren Wasser von ihm den Namen „Grevonia-Heilwasser“ bekam.

Was nur noch wenige wissen: Heinrich Pröbsting wurde von der Grevener Werbeagentur „Studio BE“ auch eingesetzt als freundlicher, Vertrauen erweckender und gestandener Mann auf Werbeprospekten für Germania-Bier und für viele andere Artikel des täglichen Lebens.

Verheiratet war Heinrich Pröbsting mit Anny Arens, drei Söhne haben sie groß gezogen. Ihr Sohn Jürgen („Juffa“) baute 1980 auf dem elterlichen Grundstück ein neues Haus, in dem sich heute auch sein Immobilien-Büro befindet.

Heinrich Pröbsting starb nach längerer Krankheit im Alter von 70 Jahren am 31. Juli 1983 in Greven.

Der Volksmund des Dorfes berichtete bereits wenige Tage nach seinem Tode, der Organist von St. Martinus habe zum Abschluss seines Seelenamtes, so wie nur für ganz wenige vor ihm, leise intoniert: „Junge, komm bald wieder…“