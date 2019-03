Angetreten waren die Grevener Narren der KG Emspünte in deutlich ausgelichteter Reihe. Und denen, die da waren, konnte man mehr oder weniger deutlich die Anstrengungen der vergangenen tage ansehen. Einige waren dabei, denen die Stimme versagte. Ebenso Bürgermeister Peter Vennemeyer . Der krächtste gewaltig bei der Begrüßung der Narren, führte das aber auf eine Erkältung zurück.

Ja überhaupt, irgendwie hatten die Narren die zeit nicht im Griff. 11.11 Uhr war als Zeitpunkt des Ankerlichtesn angesagt. Aber: Sie kamen viel früher. Dafür dauerte alles auch länger. Denn zunächst wurden die vielen Freunde aus Montargis verabschiedet, zahlreiche Geschenke ausgetauscht. Und es folgte die Einladung nach Montargis im April zur Krönung der neuen Miss Montargis. Auch die Brassband machet noch mal so richtig Rabatz – und dann war Schluss. Pünte, Prinz und Bürgermeister holten gemeinsam den Anker ein, der allerdings sehr, sehr sorgfältig angebracht worden war. Wickeln, entknoten, noch mehr wickeln – es war deutlich nach 11.11 Uhr, als der Bürgermeister den Anker in Empfang nahm und wohl auch anschließend in der Asservaten-Kammer versenkte.

Resümee der ganzen tollen Tagen: „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht“, sagte Präsident Udo Laufmöller und alle nickten eifrig zustimmend.