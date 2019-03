Reckenfelder ReKaGe-Jecken besuchen die Redaktion

Die ReKaGe entert die Redaktion 1/18 Die Reckenfelder Karnevalisten entern mit ihrem neuen Prinzenpaar die Redaktion. Foto: Günter Benning

Ein Orden für "Den Prinzen in spe" von Prinzession Renate für Redakteur Peter Beckmann. Foto: Günter Benning

Ein Orden für "Den Prinzen in spe" von Prinzession Renate für Redakteur Peter Beckmann. Foto: Günter Benning

Prinz Heribert und Prinzessin Renate hatten diverse Mitstreiter mit dabei, so mancher davon schon recht heiser. Für die Redaktion brachten die Reckenfelder – bisheriger Rekord – drei dicke Karnevalsorden mit, außerdem gab‘s Eierlikör aus einer patenten Schaufel, mit der man das Publikum vom Karnevalswagen aus versorgen kann. Nach dem Redaktionsbesuch ging es nach Salzbergen, wo Prinz Heribert in seinem Betrieb Spezialmaschinen baut. Zum Beispiel eine, die Tausende von Burgern automatisch zusammensetzt und verpackt. Am Abend gab es dann allerdings für die Jecken kein Fastfood, sondern traditionellen Grünkohl.