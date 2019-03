Die Sirenen heulen am heutigen Donnerstag in vielen Kommunen in Nordrhein-Westfalen – aber nicht in Saerbeck. Das Innenministerium hat den etwa 13-minütigen Test ab 10 Uhr angekündigt. In Saerbeck findet der zweite Probelauf nach dem im vergangenen September nicht statt. Das erklärte am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung Sarah Elsbecker, im Rathaus für Bürgerservice und Gefahrenabwehr zuständig.

Eine Sirene auf einem Dach. Foto: N.N.

Im Fokus des aktuellen Tests stünden fest montierte Sirenen. Davon gebe es laut Feuerwehrleitung nur eine am Gasthaus Ruhmöller in Sinningen, und die sei zurzeit wegen einer Umrüstung außer Betrieb. Die mobilen Sirenen in Saerbeck seien beim vergangenen Probelauf getestet worden. Man gehe bei der Feuerwehr davon aus, beim nächsten Test wieder dabei zu sein.