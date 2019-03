Das ist sicherlich nicht nur dem leckeren Fischangebot von Michael Hillmann zu verdanken, sondern ganz besonders den schauspielerisch erstklassigen Mitgliedern der Betriebsgruppe Münster.

Das Ensemble gibt es jetzt seit fünf Jahren. Es bringt spitzfindig die Probleme der Postmitarbeiter im Zustelldienst auf den Punkt. Märchenstunde war dieses Mal angesagt.

Oma erzählt ihren Enkel, die rund um ihren Sessel sitzen, die Entwicklung der Postgeschichte. „Es war einmal eine Zeit ohne Telefon, Handy, E-Mails. Da wurden Nachrichten per Reiter verschickt. So was konnten sich nur reiche Leute Leisten. Es wurden Postwechselstationen eingerichtet, es folgten die Kutschen, die Bahn, Telegramm-boten mir 7-Meilen-Stiefeln, Postämter, Zusteller, Geldbriefträger usw.“ Während die Oma erzählt flitzen im Hintergrund passend zu den einzelnen Stationen der Postgeschichte entsprechend verkleidete Schauspieler herum. „Doch dann kam 2000 die böse Hexe Börsengang“ so die Oma. Was dann passierte, weiß eigentlich jeder Normalverbraucher.

Robert Sundermann schoss gemeinsam mit Melanie Hackstette auf Postchef Frank Appel . „Nur „Meckys“ sitzen da im Tower und erzählen Appel wie es geht. Aber jeder hier im Publikum kann Appel erzählen wie es hier der Laden wirklich läuft.“ Diese Vorträge sprachen dem Publikum aus der Seele und die Gruppe erntete lang anhaltenden Applaus.

Unternehmensberater Dr. Ohr-Schlitz (Sandor Kocsis, Referent Konzernbetriebsrat DHL) gab sich bissig, ironisch und mit so gar keinem Verständnis für die arbeitende Klasse. Rhetorik ist alles. Sein Beitrag Sarkasmus pur und Vorschläge wie „Tarifverhandlungen über Whats-App, Abstimmung und am besten noch während der Zustelltour“. Er gab Tipps, was Sprache bewirken kann, natürlich alles aus der Sicht der Unternehmer. Aber da er ja einer „von denen im Saal ist“ nahm ihm niemand den Sarkasmus übel, denn der Biss ging in Richtung Unternehmer.

Den Abschluss des humorigen gewerkschaftlichen Aschermittwochs machte der Kabarettist Robert Gries, der es ebenfalls schaffte, das Publikum zu begeistern.