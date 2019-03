Die Feuerwehr will hoch hinaus

Ja gut, im ersten Moment denkt man, das ist doch bei den Haaren herbei gezogen, so etwas passiert doch nie. Aber – was ist zum Beispiel an den Karnevalstagen, wenn die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mehr oder weniger getrunken haben und auf dumme Gedanken kommen? Und dann vor den Mädels den dicken Max machen? Wenn sie dann einfach mal das Hirn ausschalten und auf einen Kran klettern? Und dann, oben angekommen, sich nicht wieder herunter trauen? Dann, ja dann ist die Not groß und die Feuerwehr gefragt. Und für solche oder ähnliche Fälle muss die Feuerwehr auch bereit sein. Deshalb wurde kürzlich genau das geübt.

Horst Pecnik , Benjamin Stahl und Björn Westrup sind hauptamtliche Feuerwehrmänner in Greven. Nach einer theoretischen Schulung in der Wache am Hansaring wollen die drei hoch hinaus. Ausgeguckt haben sie sich einen Kran, der die Arbeiter an der Baustelle der Firma Ahaus an der Saerbecker Straße mit Baumaterial versorgt. Eigentlich hatten sie vor, oben auf dem Ausleger eine Dummypuppe zu platzieren. „Aber dann dauert die Übung ja ewig“, erklärt Stahl, warum sie darauf verzichtet haben.

Denn sowieso: Ihre Aufgabe würde es im Notfall sein, die Person auf dem Kran zu sichern. Für das Herunterholen sind andere zuständig. „Dafür gibt es in Münster bei der Feuerwehr extra einen Höhenrettungszug“, verdeutlicht der Feuerwehrmann. Aber bis der vor Ort sei, dauere das halt. Und bis dahin ist eben die Grevener Feuerwehr gefragt.

Björn Westrup wurde als Klettermaxe ausgeguckt. Hat er Erfahrungen? „Nee, die haben wir alle nicht“, erklärt der Feuerwehrmann und schnallt sich ein Gestell an, das arg nach einer Bergsteigerausrüstung aussieht. „Ist es im Prinzip auch, nur stark an unsere Bedürfnisse angepasst“, erklärt Benjamin Stahl und hilft seinem Kollegen die diversen Seile an der Ausrüstung zu befestigen.

Und dann geht`s los. Westrup erklimmt die ersten Sprossen des Krans und hält direkt an. Und schnell wird klar: Eigensicherung wird ganz groß geschrieben. „Zunächst wird nach zwei Metern eine Sicherung gelegt, dann nach jedem Meter“, erklärt Stahl das Vorgehen.

Beruhigend für den Klettermaxe. Beim Blick nach unten kann er sich der Aufmerksamkeit seiner Kollegen sicher sein, die das Sicherungsseil immer angespannt halten. Langsam aber sicher – mühsam ernährt sich das Eichhörnchen – klettert Westrup nach oben, Sicherung nach Sicherung. Sieht alles ganz locker aus. Dann der Umstieg von vertikal auf horizontal. In der Höhe sicher kein Kinderspiel, aber der Feuerwehrmann schafft das, als hätte er nie etwas anderes gemacht.

Und oben geht es weiter, dem Ausleger folgend in luftiger Höhe. Ungefähr in der Mitte ist Schluss. „Ich komm zurück“, ruft Westrup seinen Kameraden zu. Und irgendwie kann man Klettermaxe verstehen, man sieht dem Mann förmlich den Schweiß auf der Stirn an.

Schritt für Schritt – wie auf dem Weg nach oben – klettert er zurück. Und letztendlich kommt er wieder heil unten an. Sah einfach aus, scheint aber mächtig anstrengend zu sein. Und: Die drei Feuerwehrmänner sind zufrieden. „Hat doch alles gut geklappt“, sind sie sich einig und hoffen, dass trotz allem so ein Einsatz nie nötig sein wird.