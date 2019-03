Der Küster des Allerheiligsten

„Man muss daran glauben, dass das hier einen Sinn hat“, sagt Peter Öchsner , „dass Gott hinter meiner Arbeit steht.“ Es ist 18.30 Uhr und der Küster schließt die schwere Tür zur Sakristei auf. In einer halben Stunde soll die Eucharistiefeier in St. Martinus beginnen. Diejenige Kirche, „die von innen wie eine Kathedrale aussieht“, schwärmt Öchsner. Er sorgt dafür, dass nachher „alles zueinander passt und alles an seinem Platz ist.“ Der Küster ist der Mann hinter den Kulissen.

Peter Öchsner tritt an ein schweres Regal und zieht das Direktorium – den liturgischen Kalender heraus. „Darin stehen alle wichtigen Informationen für den heutigen Abend“, erklärt er. Schritt für Schritt entnimmt er dem Büchlein die Informationen für den aktuellen Gottesdienst. Die Bibelstelle für die Schriftlesung, die Präfation – die Eröffnung des Hochgebets – sowie die liturgischen Farben. „Grün für die normalen Tage im Kirchenjahr, violett für die Fastenzeiten, rot als Farbe des Heiligen Geists “, sagt der Kirchendiener, „und weiß an den Hochfesten.“

Er drapiert das passende Messgewand sorgfältig und anziehfertig für den Priester. Beim Einkleiden sei ihm ein sensibler und respektvoller Umgang sehr wichtig. „Ich habe die Pfarrer immer vorher gefragt, ob ich ihnen helfen darf“, sagt Öchsner, „schon bevor die ganzen Missbrauchsfälle ans Licht kamen.“ Die liturgischen Gewänder bestehen aus vielen kleinen Kleidungsstücken. „Albe, Zingulum, Amikt, Kasel und Stola.“ Der Küster kennt alle lateinischen Bezeichnungen. Dahinter verbirgt sich das weiße Grundgewand, ein gürtelartiger Strick, ein Schultertuch und das oftmals farbige Messgewand. Die längliche Stola ist die eigentliche Insignie des Priesteramts. „Wenn man genau hinsieht, erkennt man noch den historischen Ursprung dieses Gewands“, so Öchsner, „die sind aus den Togen der alten Römer hervorgegangen.“ Dieser Küster ist nicht nur der Mann hinter den Kulissen, sondern ein kirchliches Lexikon.„So ein Gewand kann bis zu 5000 Euro kosten“, erzählt er, „und ich wasche die alle selbst per Hand.“

Waschwasser in die Beete

Aber nicht nur weil die Stoffe kostbar sind, sondern vor allem um keinen Rest des Allerheiligsten in der Waschmaschine zu verlieren. Das Waschwasser gießt er in die Blumenbeete, zurück in die Erde. Als Allerheiligstes bezeichnen die Katholiken die gewandelten Gaben Brot und Wein, in denen Jesus Christus dauerhaft gegenwärtig ist. Der Küster ist der Wächter des Allerheiligsten und somit der Wächter des Schlüssels zum Tabernakel. „Wenn ich den verliere, ist das ein Kündigungsgrund.“ Dementsprechend ist dieser kleine goldverzierte Schlüssel nochmals zusätzlich in einem Tresor aufbewahrt und der Zugang zum Schlüssel dieses zweiten Tresors ist ebenfalls gesichert. Das erklärt auch die Herkunft des Wortes Küster. Das lateinische „custos“ heißt auf deutsch Wächter oder Hüter.

Liebe zum Detail

In der Kirche richtet er noch die Mikrofone ein, schlägt die richtigen Bibelstellen auf und bereitet den Kelch und die Schale mit den Hostien für die Gabenbereitung vor. Jeder Handgriff wird mit Bedacht durchgeführt. Seine Detailverliebtheit wird auch von außen honoriert. „Mir wurde einmal gesagt, dass wir hier ja noch richtig Liturgie feiern würden“, berichtet er stolz.

„Aber der ständige Umgang mit dem Allerheiligsten ist auch kräftezehrend“, beschreibt Oechsner seine Arbeit, „man muss sich ab und an herausnehmen und auch mal selbstironisch auf die Sache schauen.“ Und schiebt einen Witz hinterher. Als Küster ist er nicht nur Wächter des Allerheiligsten, sondern auch des Gotteshauses. Er stellt sicher, dass ausreichend Kerzen vorhanden sind oder erledigt kleinere Reparaturen. „Aber ganz ehrlich – andere können das besser. Ich habe zwei linke Hände“, gesteht er lachend.

Große Portion Humor

Überhaupt vereint Oechsner Gewissenhaftigkeit, Nachdenklichkeit und eine große Portion Humor gepaart mit Redegewandtheit. Mitreißend erzählt er von seiner Zukunftsversion der Kirche: „Wir müssen einladend sein und uns stärker als bisher erklären.“ Glauben benötige Wissen. Davon sei er überzeugt. „Der Mensch hat eine genuine Sehnsucht nach Transzendenz“, hier hört man den Theologen in ihm sprechen, „nur wird dieses Bedürfnis inzwischen von vielen Bauernfängern besetzt.“ Zur Illustration seiner These rattert er Werbefloskeln wie „himmlisch gut, paradiesisch lecker“ oder „werde unsterblich“ herunter.

Ob es ihn nicht manchmal traurig mache, dass die Gemeinden kleiner werden? „Die Kirche hat sich stetig verändert. Die Begegnungen mit den Menschen werden zwar weniger, aber dafür intensiver.“ Während Peter Oechsner das erzählt, trudeln die ersten Ministranten ein. „Da kommen unsere guten Leute“ , begrüßt er sie. „Sind doch immer gute Leute da“, erwidert einer der älteren. Die Stimmung ist herzlich. Ihn mache der Umgang mit den Menschen glücklich: „Die Jugendlichen sind unsere Zukunft und die Senioren haben das Wissen des Alters“, beschreibt der Küster die Menschen seiner Gemeinde. Er ist ein Menschenfreund.

Küsterlotto

Der Gottesdienst beginnt. Die meiste Arbeit passiert vor und nach den Gottesdiensten. Doch auch während der Messe gibt es einen Moment, in dem er besonders aufmerksam sein muss. „Ich demonstriere jetzt das Küsterlotto“, kündigt er grinsend an. Kurz bevor der Priester die Worte zur Wandlung spricht, schaltet Oechsner das Geläut ein. „Die Kunst für den Priester ist es, jetzt den ersten Glockenschlag und seine Worte aufeinander abzustimmen“, sagt er. Diesmal klappt es nicht. Der Priester ist zu schnell. „Vorführeffekt“, rechtfertigt der Kirchendiener sich, „beim nächsten Mal klappt es bestimmt“.