Jutta Dolscheid kann sich an die Anfänge erinnern: „Vor 14 Jahren sind wir in Greven mit dem Offenen Ganztag angefangen. Mit 15 Kindern.“ Die Leiterin des Offenen Ganztags der Martin-Luther-Schule führt durch ihr Haus an der Kardinal-von-Galen-Straße. Wenn im kommenden Schuljahr alle angemeldeten Kinder einen Platz bekommen sollen, muss hier dringend erweitert werden.

Der Run auf auf die Ganztagsbetreuung macht der Stadt zu schaffen. Fachdienstleiter Frank Hänel stellte im jüngsten Schulausschuss die Zahlen vor. Danach wurden an der Lutherschule und der Josefschule insgesamt 48 Kinder mehr angemeldet, als untergebracht werden können. 56 Prozent der Grundschulkinder wollen das Angebot nutzen. In der Martini-Grundschule sind es sogar 74 Prozent, in der Marien-Grundschule 65 Prozent. „Der Trend“, sagt Jutta Dolscheid, „geht weiter nach oben.“

Für Frank Hänel gibt es nur zwei Lösungen: Entweder Eltern erhalten eine Absage, wobei Berufstätige vorrangig behandelt würden. Oder man schaffe mehr Platz.

► Josef-Grundschule: Die Schule hat derzeit einen zweizügigen Jahrgang. Ein Klassenraum ist leer, den man für die OGS nutzen könnte. Weil aber vermutlich von unten wieder drei Klasse pro Jahrgang nachwachsen, taugt die Lösung nur für zwei Jahre.

►►Martin-Luther-Schule: Die OGS-Räume befinden sich im Luther-Haus an der KvG-Straße. Hier wird eine 80-Quadratmeter-Wohnung frei, die grundsätzlich für die Unterbringung einer OGS-Gruppe geeignet wäre.

Der wichtigste Satz der Vorlage: Die Einrichtung der zusätzlichen Gruppen wird zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 50 000 Euro führen. Hinzu kommen die Kosten für die Anmietung der Wohnung.

Der zusätzliche Bedarf stieß in der Politik auf Überraschung: „Dass die OGS-Zahlen steigen“, so der Linke Moritz Hauschild, „ist so überraschend wie Weihnachten. Eltern müssen heute beide und länger arbeiten.“ Stevens Gomes (SPD) stellte sich die Frage, wann endlich Zahlen aus dem angeschafften Hildesheimer Statistikprogramm zu erwarten seien, mit dem die Stadt ihr Schulplanung vorausschauend gestalten will.

Nachträgliche Korrekturen wie in diesem Fall hätten auch mit der Kapazität der Verwaltung zu tun, glaubt Ernst Reiling (Reckenfeld-Direkt): „Diese Verwaltung hat zulange am Ist-Zustand festgehalten.“ Und Jürgen Diesfeld (CDU) monierte, dass man einen Demografie-Beauftragten gefordert habe – und dann werde in der Verwaltung eine Mitarbeiterin dazu „umgeswitcht“. „So geht das nicht“, verstärkte auch Dr. Michael Kösters-Kraft (Grüne) die Schelte, „damit kann ich mich nicht abfinden.“

In der Sache an sich allerdings wird die Verwaltung jetzt Gespräche mit Schulen und „Lernen fördern“ führen, um den OGS-Bedarf zu decken.