Bereits im Jahre 1988 gründete Filippo Furnari die Pizzeria Etna. Stillstand kann man der Familie Furnari allerdings nicht vorwerfen, denn das Unternehmen wurde stetig erweitert. 1995 wurde das Angebot um einen Partyservice ergänzt und viele Grevener kennen sicherlich den mobilen Pizzaofen.

Mittlerweile wird das Restaurant bereits in zweiter Generation von Antonio Furnari geführt und ist in einen eigenen, modernen und freundlichen Neubau an der Grevener Landstraße 4 gezogen.

„Unsere Gäste kommen nicht nur aus Reckenfeld und Greven. Wir haben einige Stammgäste, die regelmäßig von außerhalb anreisen. Aus Georgsmarienhütte beispielsweise“, berichtet Antonio Furnari dem Arbeitskreis Mitglieder des Wirtschaftsforums (Wifo).

Insgesamt sind rund 15 Personen in Voll- und Teilzeit im Restaurant beschäftigt. „In der Küche haben wir ein sehr eingespieltes Team und wenig Fluktuation. So können wir dauerhaft erstklassige Qualität anbieten“, erklärte Furnari weiter. Das man das auch merkt, davon konnte der Arbeitskreis sich bei einem leckeren Mittagessen selbst überzeugen.

Das Wifo freute sich sehr über die Mitgliedschaft vom Ristorante Pizzeria Etna.