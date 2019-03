Greven -

Am morgigen Sonntag öffnet die Mühlenbachhalle an der Anne Frank- Realschule zum letzten Mal in diesem Winter für das „Sporteln am Sonntag“ ihre Tore. Von 14 bis 17 Uhr laden die DJK Blau Weiß Greven und das Familienzentrum Kinderland Wilhelm-Busch-Straße alle jungen Familien ein, mitzusporteln.