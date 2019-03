Über das „Rösten auf dem Rasen“ und das Bleichen

„Flachs“ oder „Lein“ ist eine einjährige Pflanze, aus deren Fasern man Leinentuch oder Leinwand webt. Seit Jahrtausenden, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts und auch etwas darüber hinaus, war der Flachs neben der Wolle der wichtigste Rohstoff bei uns, um daraus Textilien und Tücher herzustellen. Im 19. Jahrhundert wurde der Flachs nach und nach durch die Baumwolle aus Übersee abgelöst.

Die Gewinnung der Faser war immer gleich. Ist der Flachs nach etwa 100 Tagen reif, wird er mit der Wurzel aus dem Boden gezogen („gerauft“), dann in kleinen Bunden durch einen eisernen Kamm gezogen („geriffelt“), um die Samenkapseln abzustreifen. Danach werden die Stengel gebündelt und in einem Teich oder Wassergraben versenkt, um sie gut zu wässern. Damit die Bündel nicht aufschwimmen, werden auf sie mit Steinen beschwerte Bretter gelegt. Dieses „Rotten“ oder „Rösten“, eigentlich das Anfaulen der Flachsstengel, kann auch dadurch erfolgen, dass man die Pflanzen auf dem Feld auslegt und sie ständig wässert. So werden die Fasern vom sie umgebenden Pflanzengewebe getrennt.

Im Süden Grevens heißt eine kurze Straße „An der Flachsröste“. Dieser Name weist vermutlich auf eine Fläche hin, wo man früher Flachspflanzen mit Hilfe des Wassers der Rönne verrotten („rösten“) ließ, um danach durch weitere Arbeitsgänge die Flachsfasern gewinnen zu können.

Die Gefahren des Röstens sind allerdings schon sehr lange bekannt. Die Königliche Regierung in Münster hat bereits 1827 im Amts-Blatt „das Röthen (Rösten) des Flachses und Hanfes in stehenden Gewässern, welche Fische enthalten oder zum Viehtränken gebaucht werden, so wie in allen fließenden Gewässern unbedingt, bei 5 Thaler Strafe und Confiskation des eingelegten Flachses“ verboten. Verwiesen wird auf das „Rösten auf dem Rasen“, wie es in Gebirgsgegenden üblich „und der Güte des Flachses weit zuträglicher“ sei. Im eigenen Teich oder Graben durfte allerdings straflos geröstet werden.

Nach dem Rösten und dem Brechen konnte man die Langfasern zu Leinengarn verspinnen und dies zu Leinentüchern verweben. Um diese Tücher zu bleichen, werden sie dem Wechselspiel von Sonne und Wasser ausgesetzt.

In Greven heißen fünf Abzweige von der Lindenstraße nahe der Ems „An der Bleiche“. Der Straßenname erinnert daran, dass dort auf den Emswiesen Wäsche und Leinen gebleicht wurde.