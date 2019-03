Zurück zu den Wurzeln

„Die Hebamme Anna Badouiin hat mich auf der Goethestraße auf die Welt geholt“. Vielleicht war die Geburt im Ort der Grund, dass es ihn nach 29 Jahren Abwesenheit wieder in seinen Geburtsort verschlagen hat.

Der gelernte Möbeltischler, der später zum Einzelhandelskaufmann umschulte, zog nach der Heirat erst einmal nach Hauenhorst. Beruflich war er dann erst in die Möbelbranche unterwegs. Doch seit 1986 sind Küchen sein Spezialgebiet. „Da konnte ich kreativ sein und mein Fachwissen als Tischler einbringen“. 1989 verschlug es ihn und seine Frau nach Rosenfeld, wo sie 21 Jahre wohnten. Sogar die Eltern und später die Schwester mit Familie zogen in seine Nähe in den Raum Villingen-Schwenningen. Hier arbeitete er seit Mitte der 90er Jahre bei einem Küchenhersteller im Direktvertrieb.

„Später gab es berufliche Veränderungen. Ich war nur noch unterwegs, bereiste im Vertrieb ganz Norddeutschland. Das war nicht mein Ding. Freundschaften und Vereine gingen den Bach runter und meine Frau fragte, was uns denn noch hier hält.“ 2009 fiel dann nach langen Überlegungen die Entscheidung, wieder nach Reckenfeld zurück zu kehren. „Wir wägten alles ab und stellten fest: Reckenfeld hat alles was wir brauchen. Ärzte, gute Einkaufsmöglichkeiten und ein gutes soziales Umfeld. Ich wusste wo meine Wurzeln sind, auch nach 30 Jahren und wenig Kontakt hierher“, erzählt Reichhardt .

Als er seinen Eltern erzählte, dass man wieder nach Reckenfeld zurück ziehen wolle, waren die hin und weg. Die Wohnungssuche für sich und seine Eltern lief über das Internet und da wurde er gleich fündig. „Der Zufall wollte, dass ich da gleich jemanden am Telefon hatte, den wir kennen. Als ich meinem Vater erzählte, dass ich etwas in Reckenfeld gefunden habe, fing der gleich an abzubauen und zu packen und zwar ohne dass wir die Wohnung für meine Eltern vorher besichtigt hatten.“

Auch Erwin und seine Frau fanden in dem Haus des ehemaligen Reckenfelder Bürgermeister Lothar Fabian an der Emsdettener Landstraße eine Wohnung. „Mit 54 Jahren hatte sich der Kreis geschlossen. Ich bin wieder bei meinen Wurzeln angekommen“, freut sich der inzwischen 62jährige.

Er löste hier auch bald ein Versprechen ein, das er dem katholischen Reckenfelder Kirchenchor – den gibt es inzwischen nicht mehr – gab, dass er mitsingen würde, falls er jemals hierher zurückkäme. Er trat wieder den Hubertusschützen bei und auch dem Ka-Ki-V, wo er mit seiner Frau Karin 2015 die Narren regierte.

Als er all das erzählt, muss er plötzlich lachen: „In den Männerchor Liedertafel wollte ich, bevor ich von Reckenfeld wegging, nie gehen. Das Liedgut damals gefiel mir überhaupt nicht. Doch über eine „verdeckte“ Werbeaktion für einen Projektchor wurde ich mit ein paar anderen geködert. Und das neue Liedgut, das unter Chorleiter Michael Niepel angeboten wird, macht es richtig Spaß“. Und bei der vergangenen Jahreshauptversammlung Ende Januar wurde Erwin Reichhardt einstimmig zum neuen ersten Vorsitzenden des MCL ernannt.

Nun hat sich nach vielen Jahren der Kreis tatsächlich komplett wieder geschlossen.