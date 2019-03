Was sind Ihre Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte?

Petra Freese : Als Gleichstellungsbeauftragte habe ich verschiedene Arbeitsschwerpunkte. Ich begleite die Personalauswahlverfahren der Verwaltung und bin ansonsten an allen organisatorischen Prozessen beteiligt. In diesem Bereich gibt es sehr viel. Gerade hinsichtlich des demographischen Wandels und der Prozesse in der Stadtentwicklung. Darüber hinaus muss man aufmerksam bleiben für gesellschaftliche Entwicklungen.

Was heißt das konkret?

Freese: Aktuell haben wir unseren Gleichstellungsplan verabschiedet, der auf der Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes erstellt wird. Da geht es um die Förderung von Gleichstellung, das heißt Unterrepräsentanzen möglichst auszugleichen und vor allem auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Welche Maßnahmen werden in diesem Bereich ergriffen?

Freese: Wir wollen aktiv beim Thema Teilzeitarbeit ansetzen, insbesondere im Hinblick auf Führungspositionen. Außerdem arbeiten wir in einer Projektgruppe am Thema „Mobiles Arbeiten“, das die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern soll.

Bei der Arbeit vom Home Office aus besteht aber doch gerade für Frauen die Gefahr, Berufliches und Privates stärker zu mischen und letztendlich einer höheren Belastung ausgesetzt zu sein. Wie wollen Sie das verhindern?

Freese: Das stimmt, an diesem Thema arbeiten wir gerade sehr intensiv in der Projektgruppe. Wir müssen dort eine fundierte Grundlage schaffen. Uns ist aber auch bewusst, dass diese Arbeitsform viel Selbstverantwortung der Beschäftigten fordert. Auch im Hinblick auf das Gesamtsystem. Der Betrieb darf darunter ja auch nicht leiden.

Seit wann besteht die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten in der Stadtverwaltung – wie ist sie historisch gewachsen?

Freese: Es gab 1990 die erste hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Vorher lief das nebenamtlich und war sehr durch das politische Engagement einzelner Frauen geprägt. Und wenn wir weiter zurückgehen, möchte ich Auguste Stäblein erwähnen. Sie hat 1946 die AWO in Reckenfeld begründet und viel im Bereich der karitativen Arbeit für Frauen und Familien vorangetrieben.

Sie selbst sind seit 2006 Gleichstellungsbeauftragte. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert?

Freese : Ich, wie auch viele meiner Kolleginnen, müssen zwischen mehreren Tätigkeiten jonglieren. Das Stundenvolumen für die Gleichstellungsarbeit wurde reduziert. Es wäre schön, wenn sich das wieder erhöht. Und natürlich arbeitet man an seinem eigenen Profil weiter. Welche Positionen beziehe ich? Was kann ich anstoßen und in die Öffentlichkeit mitbringen? Das kann auch mal provokant sein. So werden Botschaften vermittelt. Aber auch beispielsweise beim Equal Pay Day, der auf die Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern aufmerksam macht..

Laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit verdienen Männer mit einer Vollzeitstelle im Kreis Steinfurt durchschnittlich 3121 Euro pro Monat – Frauen 2533 Euro.

Freese: Genau, als das Thema vor ein paar Jahren aufkam, habe ich relativ einsam versucht, eine Aktion zu diesem Thema zu starten. Heute greifen die Medien das Thema ganz selbstverständlich auf. Wir haben heute das Entgelttransparenzgesetz und damit das Recht, die Gehälter zu erfahren. In der öffentlichen Verwaltung haben wir sehr gute Bedingungen. Wir werden ja nach Tarif bezahlt und können auch beispielsweise Elternzeiten für Männer gut durchsetzen. In der freien Wirtschaft sieht das oft anders aus. Sei es gesellschaftlich durch fehlendes Bewusstsein oder einfach durch Sachzwänge. Nicht alle Betriebe können Teilzeitstellen oder Elternzeiten stemmen. Und oft sind die Gehaltsunterscheide durch die Lebensläufe der Frauen bedingt. Sie setzen aus oder reduzieren, um ihre Kinder zu erziehen. Es gibt eine langsame, aber positive Entwicklung. Man braucht einen langen Atem und muss auch pragmatisch bleiben.

Aktuell wird der Einsatz für Frauenrechte auch von rechts besetzt. Dort geht es dann ausschließlich um den Schutz der „deutschen“ Frau gegenüber „Fremden“. Gleichzeitig wird die Arbeit der Gender Studies als Feindbild etabliert. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Freese: Das erschreckt mich sehr. Wir stellen dort ja zunehmend sexistische, völkische und antisemitische Tendenzen fest. Da schleichen sich, auch sprachlich, Dinge ein, die in einem Rechtsstaat nicht vorkommen dürfen. Man muss sich bewusst machen, dass es dort immer um Machtstrukturen geht – die wir hinterfragen müssen. Da wird dann diffamierend auch über das Gender-Mainstreaming gesprochen. Stichwort: „Genderwahn“. Da muss man sich fragen: Was steht eigentlich dahinter? Vielleicht eine große Angst. Gerade deshalb müssen wir uns verstärkt immer wieder erklären und für geschlechterbedingte Aspekte sensibilisieren.

Was bedeutet Gender-Mainstreaming genau?

Freese: Das ist eigentlich das Leitbild meiner Arbeit. Es geht um die Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau unter Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Lebensbedingungen, weil die eben prägend sind. Das bedeutet, in allen politischen Entscheidungen die Auswirkungen hinsichtlich der Geschlechtergerechtigkeit systematisch zu durchdenken. Für mich persönlich heißt das, vor allem gleiche Karrierechancen für Männer und Frauen in den Blick zu nehmen. Durch spezifische Arbeitsmodelle und Verträge, Kinderbetreuungsangebote oder auch in der Jugendarbeit.

Gibt es in Greven Projekte, die sich diesen Themen annehmen?

Freese: Dauerhaft möchte ich im Hansaviertel die Arbeit der Mädchengruppen stärken und dafür Räume schaffen. Am Frauentag unterstützen wir finanziell eine Party für Frauen und Mädchen. Aber genauso brauchen wir Projekte für Jungs. Im Endeffekt geht es doch um die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit und eine Sensibilisierung gegen Ungerechtigkeiten. Das Internet und soziale Medien bieten ja sehr viele Möglichkeiten sich auszutauschen. Aber das hat auch eine Kehrseite. Gewisse Rollenbilder werden auch hier tradiert und darüber müssen wir sprechen.

Und darüber hinaus?

Freese: Alleine kann man nicht so viel hinbekommen. Daher sind wir, die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Steinfurt, sehr gut vernetzt und organisieren gemeinsame Aktionen. Da wäre zum Beispiel der Gedenktag „Nein, zu Gewalt an Frauen“.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Freese: Weiterentwicklung. Wenn wir zurückschauen, was geschafft wurde, kann man stolz darauf sein. Die Gesellschaft hat sich bereits stark verändert, aber es bleibt sehr viel zu tun.