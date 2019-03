Karnevalsumzüge, plattdeutsches Theater, Schützenfeste sind nur einige Aktionen der Landjugend in Saerbeck. Der Verein zählt etwa 200 Mitglieder und öffnet am heutigen Samstag wieder die Türen um 15.30 Uhr im St.-Georg-Pfarrheim, Am Kirchplatz, für interessierte Jugendliche. Alle Jugendlichen, die in diesem Jahr 16 Jahre alt werden, können beitreten, heißt es in einer Ankündigung. Zunächst lernen sich die neuen Mitglieder untereinander und die ganze Landjugend kennen und werden dann in der 17-Uhr-Eucharistiefeier aufgenommen. Anschließend wird gemeinsam gefeiert, kündigt die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) an. Die Generalversammlung ist am Sonntag ab 17 Uhr im Pfarrheim.