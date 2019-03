Bissige Zeitreise durch das Frauen-Jahrhundert

„Sie gingen aus, um das Nachleben zu genießen! In Paris, Wien, Berlin oder Greven im Münsterland…“, erzählt Schauspielerin Jutta Seifert von den Frauen der 20er Jahre. Das sorgte bei den über 100 Frauen im Jahr 2019 für Gelächter.

Traditionell zum Weltfrauentag gibt es in der Grevener Stadtbücherei einen Abend mit Kabarett, Lesungen, Schauspiel oder Musik. Und in diesem Jahr, in dem der Weltfrauentag erstmals in Berlin ein Feiertag ist, gibt es gleich ein bisschen was von allem. Jutta Seifert brachte eine Revue auf die Bühne: ein bisschen Lesung, ein bisschen Musik, viel Schauspielerei und Comedy.

Foto: pin

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Petra Freese , gesteht, dass sie sich das ganze Jahr über auf diese Veranstaltung freue. „Das ist meine Gelegenheit, um wirklich mal unter den Bürgern zu sein!“, meint sie. Die Veranstaltungsreihe laufe richtig gut und auch ohne Werbung seien die Karten schnell vergeben gewesen. „Das freut uns natürlich sehr!“, meint Bibliotheksleiterin Sigrid Högemann.

„Angebissen“ – das ist der Name von Jutta Seiferts Programm. Und genau das hatten die Damen im Publikum bereits nach den ersten Sätzen, bei denen Seifert noch nicht einmal auf der Bühne stand: „Und dann erfand Gott das Paar und Elend und Schönheit hatten begonnen.“

Was dann folgt, ist eine Zeitreise. Durch die Jahrzehnte, die Geschichte der Frau und der Gleichberechtigung, durch das Leben. „Wir wollten genau diese Zeitreise, die sich mit der Rolle der Frau und der Gleichstellung befasst.“, erklärt Freese die Wahl von Jutta Seifert.

Foto: pin

Seifert beginnt ihre Reise bei der Schöpfung und betritt dann, ganz stilvoll, die Bühne im Cocktailkleid. Schließlich beginnt sie in Paris, in den 20er Jahren, wo das Nachtleben gefeiert wird. Mit französischem Akzent und rauchiger Stimme berichtet sie von der Frau, dem Mann und der Liebe. Letztere besingt Seifert höchst schmalzig. „Wenn ich eine Flasche wäre, was für eine wäre ich?“

Besondere Heiterkeit lösten die Zeitschriften der Jahrzehnte aus. In den 80ern geht es um die Schönheitsideale der Frau, die frau sich auch einfach einreden kann. Aus ebenjener Zeitschrift konnten die anwesenden Damen sogar noch etwas lernen: die junge Hausfrau, die stets den Ansprüchen ihres Mannes dienen sollen und sich ihm unterzuordnen hat, bekam gleich eine ganze Reihe von Tipps und Ansagen. „Seien Sie fröhlich!“, „Seien Sie leise und schalten Sie den Staubsauger aus, wenn er kommt!“, „Seien Sie bereit, ihm die Schuhe auszuziehen!“ und zuletzt: „Hören Sie zu, wenn er spricht. Sein Alltag ist hart!“

Doch die Frau ist nicht immer das schwache Geschlecht. Denn in den 80ern haben die Frauen sich ein Stück weit emanzipiert.

Was Seifert in den knapp 70 Minuten alleine auf die Bühne bringt, ist beachtlich. Hilfe hat sie keine. Die Texte stammen unter anderem von Kurt Tucholsky, Katja Kullmann oder Lisa Fitz.

Mit nur wenigen Kostümen, aber sehr engagiert und voller Mimik bringt sie so manche Frauenfiguren und Geschichten auf die Bühne. Und das Publikum dankt ihr mit begeistertem Applaus.