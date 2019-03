Es war ein stimmungsvoller und harmonischer Abschied, so wie ihn sich Hubert Tinkloh nach über 25-jähriger Tätigkeit wohl gewünscht hatte. Bei einer Feier in der Cafeteria „Sa(h)lon“ in der Hauptverwaltung der Unternehmensgruppe Sahle Wohnen wurde der Leiter der Abteilung Finanzen in den Ruhestand verabschiedet.

Albert Sahle dankte Tinkloh für die gute Zusammenarbeit an exponierte Stelle. In einer kurzweiligen Rede ließ der geschäftsführende Gesellschafter den beruflichen Werdegang Hubert Tinklohs Revue passieren, so eine Mitteilung.

Nach einer Ausbildung bei der Deutschen Bank und weiteren Stationen war er zuletzt als stellvertretender Leiter des Auslandsgeschäfts der Firmenkunden bei der Sparkasse Hannover tätig. Hubert Tinkloh sei jedoch stets eng mit seiner Heimatstadt Greven verbunden gewesen, betonte Albert Sahle.

Firmengründer Paul Sahle habe sich dann vor 25 Jahren als „Headhunter“ betätigt und ihn zum Wechsel in das aufstrebende Wohnungsunternehmen bewogen.

Um auch im Ruhestand sportlich aktiv zu bleiben, überreichte Albert Sahle dem angehenden Ruheständler als Abschiedsgeschenk einen Gutschein für einen Golf-Schnupperkurs.

Fundierte Kenntnisse des Finanzgeschäfts, verlässliche Sachlichkeit, Fairness und Menschlichkeit zeichneten Hubert Tinkloh aus, erklärte Steuerberater Wolfgang Braune in seiner Würdigung.

Das großformatige gerahmte Foto mit allen Kolleginnen und Kollegen, das Wolfgang Braune zum Abschied überreichte, werde einen Ehrenplatz im Wohnzimmer erhalten, versprach der zukünftige Pensionär.

Hubert Tinkloh hat den Aufbau der Unternehmensgruppe Sahle Wohnen im Bereich Finanzen auch maßgeblich geprägt.

Mit dem Ausscheiden von Hubert Tinkloh werden zukünftig Sebastian Scholz und Dirk Holtkötter die Geschicke der Abteilung Finanzen lenken.