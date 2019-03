Schöne Tolle und fliegender Bass

Die drei Jungs betreten die Bühne, die ersten Töne erklingen und schon tanzt, johlt, klatscht und wippt das Publikum. Spätestens nach dem ersten Lied gibt es kein Halten mehr. Als Sänger und Kontrabassist Rémi sein Instrument hochnimmt und über die Bühne trägt, während Bassist Eddie und Schlagzeuger Guillaume alles geben, flippt die Menge aus.

Mit „The Spunyboys“ hatte das Landhaus Rickermann ausgesprochen prominente Gäste. Aus Frankreich angereist haben die drei Männer sich in der Szene einen Namen gemacht. Genauso wie das Landhaus Rickermann. „In Norddeutschland sind wir mittlerweile die angesagteste Location für Rock’n’Roll und Rockabilly.“, ist Mit-Initiator und Organisator Carsten Fritzsche begeistert. In Deutschland sei man sogar auf Platz drei – und zwar hinter Berlin und München.

Diese Mischung sorgte am Samstagabend für „volles Haus“. Mit etwa 200 Gästen sei man nahe am Besucherrekord, freut sich Fritzsche. Für die französische Band reisten die Gäste, wie üblich, vor allem aus dem Ruhrgebiet an.

Aber bei einem so exklusiven Auftritt kamen sogar drei Gäste aus Berlin. „Ihr seid doch verrückt!“, schmunzeln die Veranstalter.

Wo die Gäste herkamen, war aber auch schon vergessen, als „The Spunyboys“ zu spielen begannen. Besonders Leadsänger Rémi ließ die Menge toben. Seinen Kontrabass ließ er eigentlich kaum auf dem Boden: mal hielt er ihn wie eine Gitarre, dann legte er sich mitten auf die Tanzfläche und spielte weiter oder hob ihn wie einen Pokal in die Lüfte.

Die begeisterte Menge tanzte, sang, pfiff und klatschte, wippte im Takt und ließ sich von der Musik mitreißen. „Wow!“, lautet das Fazit zur Pause. Ein Teil des Publikums kam in passender Garderobe und passender Frisur. Doch auch dabei toppte Sänger Rémi alle Herren im Saal: Seine Tolle gab sogar Anlass für ein Plakat: „Ihr habt die Haare schön!“

Selbstredend war die Tanzfläche gefüllt. Manche probierten gleich aus, was sie am Nachmittag gelernt hatten. Carsten Fritzsche bietet mit seiner Frau zusammen Tanzkurse an, mal für Einsteiger und mal für Fortgeschrittene.

„Heute war es gut besucht, wir hatten 36 Paare. Von unter 18 bis 74 war alles vertreten.“ Es gehe dabei weniger um Olympiareife, sondern mehr um Spaß, betont Fritzsche. „Das ist ein Lebensgefühl!“

Auch vor dem Auftritt der Band und in der Pause gab es kaum Gelegenheiten zum Luft holen. Markus Kumpf aus Heidelberg sorgte als DJ Rebelyell für die passende Musik zum Tanzen.

Völlig begeistert, verschwitzt und außer Atem kam das Publikum nur zu einem Schluss: „Die sind großartig! Das macht Spaß!“

Anlass zur Vorfreude liefert ein Konzert im November. Dann wird Tammi Savoy zu Gast sein, eine Blues-Sängern aus den USA. Sie ist schon durch die USA getourt, England, Spanien und Frankreich und in Deutschland wird sie nur zwei Auftritte spielen: in Berlin und in Reckenfeld.