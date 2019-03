Die Qual der Zahl

Die OGS, die Offene Ganztagsschule, wird in Greven mittlerweile von mehr als der Hälfte der Grundschüler in Anspruch genommen. An Josef- und Martin-Luther-Grundschule müssen Provisorien geschaffen werden. 50 000 Euro zusätzlich, die im Haushalt nicht geplant waren. Die Politik mahnt unisono die Verwaltung ab. Die hat sich zwar ein Programm angeschafft, um die demografische Entwicklung vorauszusagen – aber Zahlen fehlen.

Daran ist manches richtig. Prognose ist ein Kerngebiet der Kita- und Schulplanung. Wenn heute Kinder geboren werden, dann kann man ausrechnen, wann Kita-, Grundschul- und Plätze in weiterführenden Schulen nötig sind.

Aber wer vor fünf Jahren in die Glaskugel geschaut hätte, der hätte sicher nicht sagen können, wie viele Kinder heute OGS-Plätze brauchen. Oder wie viele Knirpse unter drei Jahren einen Kitaplatz beanspruchen. Niemand hätte auch sagen können, wie viele Flüchtlingskinder dazukommen. Zuviel ist da in Bewegung.

Hinter der Statistik stehen immer politische und soziale Unwägbarkeiten. Und von Interessen geleitete Annahmen. Das kennt man aus anderen Bereichen. Beispiel: Die Prognos AG hatte für 1998 einen Wert für die Nutzung regenerativer Energie für das Jahr 2000 vorausgesagt. Das reale Ergebnis von 2000 war dreimal so hoch. Und die für 2030 vorhergesagte Ausbeute aus Bioenergie und Photovoltaik wurde 2007 erreicht. Aus Sicht der Prognose 23 Jahre zu früh.

Wer Grevens Entwicklung voraussagen will, der muss schwierige Fragen beantworten: Wird es in Greven noch ein großes Baugebiet geben? Werden die Pläne der Stadt Münster, ihre Kasernen zu Wohnungen zu machen und in Häger fast ein neues Dorf zu bauen, den Druck vom Umland nehmen? Wird die Stadt wachsen, aber nicht die Kinderzahl? (In Osnabrück ist mittlerweile jeder zweite Haushalt ein Single-Haushalt). Das weiß man nicht, da muss man glauben.

Am Freitagnachmittag durften sich die Kommunalpolitiker mit Statistik beschäftigen. Ergebnisse gab es nicht, nur Konzepte. Die hätte es allerdings schon früher geben können.