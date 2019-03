Schon im Vorjahr hatte die Galerie Hunold im Ballenlager eine fein edierte Ausstellung mit 80 grafischen Arbeiten des Düsseldorfer Künstlers ausgerichtet und auch diesmal konnte man sich von diversen Bildern des international bekannten Künstlers inspirieren lassen.

Günther Uecker , der vielen Kunstinteressierten allerdings als „Nagelkünstler“ bekannt ist, hat über Jahrzehnte auf vielfältigen Gebieten wahre Kunstgeschichte geschrieben. Außerdem hat er wohl eine ganz eigene Beziehung zur Stadt Greven, für deren Neubau des Rathauses im Jahre 1971 er ein Kunstwerk für die Südfassade konzipierte. Aber wie so oft im leben scheiterte diese „Kunst am Rathaus“ bei der entscheidenden Abstimmung an einer Stimme.

Über die damalige Zeit und die Geschehnisse klärte Bürgermeister Peter Vennemeyer in seiner Begrüßung die fast 100 Besucher auf. Und auch Hans Georg Hunold wusste so manch Interessantes über den Gründer der Düsseldorfer Künstlergruppe ZERO zu erzählen. Wie schon 2018 war auch diesmal der Filmautor Michael Kluth ins Ballenlager gekommen, der sich seit Ende der 60er Jahre filmische Portraits von Theater- und Kunstschaffenden realisiert hat und den mit Günther Uecker eine intensive freundschaftliche Beziehung verbindet.

19 Filme hat er im Laufe der Jahre über Günther Uecker gedreht. Wenn es jemand schafft, dem Kunstinteressierten einen Zugang zu der vielschichtigen Persönlichkeit und Werkschaffen, dann wohl diesem sympathischen 80-jährigen Mann. Zusammen mit dem Kameramann Henry Schmalfeld präsentierte er zwei Filme, die für eine künstlerische Auseinandersetzung mit Günther Uecker eine immense Stellung einnehmen. Zwischen diesen beiden Werken liegen 30 Jahre, so dass der innovative Ansatz des umtriebigen Künstlers ebenso wie die menschliche Überwindung seiner schrecklichen Erfahrungen als Jugendlicher einen einfühlsamen Zugang für die Besucher boten.

Als einer der Hauptvertreter der Avantgardekunstbewegung ist Günther Uecker so manch neuen Weg gegangen, oftmals provokativ zwischen kontemplativ wie beim Andachtsraum im Berliner Reichstagsgebäude oder lautstark wie bei der Zerstörung eines Konzertflügels.

Mit diesem Uecker-Tag wurde den Kunstinteressierten über die Grenzen Grevens hinaus ein eindrucksvolles Erlebnis, ein ganz „neuer“ Zugang zu Günther Uecker geschenkt.