Auch Nichtmitglieder sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. Die Busfahrt mit Besichtigung ist für Mitglieder des ReBüVe kostenfrei. Nichtmitglieder zahlen 10 Euro.

Der Bus startet in der Ortsmitte um 11 Uhr. Referent Heinz Klostermann (Foto) wird die Teilnehmer im Bioenergiepark in Empfang nehmen und über das Gelände führen. Im Anschluss an die circa zweistündige Führung ist während einer Pause ein Imbiss in der Luncherie geplant. Anschließend werden die Freunde des E-Mobilitäts-Stammtisches noch einiges zum Thema Elektromobilität zeigen, dabei besteht die Möglichkeit in einem Elektroauto zu fahren. Gegen 16 Uhr ist die Rückkehr nach Reckenfeld geplant.

Eine Anmeldung ist bei Klaus Schwenken per Email an Klaus@swrk.de oder telefonisch unter ✆ 02575/98292 möglich.