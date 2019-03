„Wir werden die Umleitung zum 25. März einrichten“, sagt André Kintrup , im Rathaus für Verkehrsfragen zuständig. Die Bauarbeiten würden jedoch nicht sofort im Anschluss starten. Man werde die Umleitung zunächst eine Woche lang bestehen lassen, „damit sich die Leute dran gewöhnen können“, sagt Kintrup.

Den Auftakt der eigentlichen Bauarbeiten macht dann ab dem 1. April der Kanalbau. „Und dann rollt auch der Kettenbagger.“

Dass in der Industriestraße ihn der vergangenen Woche ein Baum gefällt worden ist, hat laut Kintrup nichts mit der anstehenden Umleitung zu tun. Der Baum sei durch Pilzbefall stark geschädigt und nicht mehr standsicher gewesen. Daher habe man ihn fällen müssen. „Kastanien habe es im Straßenraum immer schwer. Und seit letztem Jahr besonders“, erinnert Kintrup an die Rekordhitze 2018.

Der Baum stand in einer in die Fahrbahn ragende Baumscheibe direkt vor der Kita „Reckenfelder Rasselbande“. Anwohner hatten via Facebook die Sorge geäußert, dass die Industriestraße aufgeweitet werden soll, um den Verkehr während der Sperrung der Emsdettener Landstraße besser durchleiten zu können.

Dies sei aber nicht der Fall, betont Kintrup – im Gegenteil. Vorgesehen ist, dass die Straße verengt werden soll, um das Durchfahren so unattraktiv wie möglich zu machen.

Die Industriestraße wird zwar geöffnet, offiziell aber nicht als Umleitung ausgeschildert und für Lkw gänzlich tabu sein. Die alternative Ausweichstrecke Werner-von-Siemens-Straße wird maximal für Lkw bis zu 3,5 Tonnen freigegeben. Hier muss bis zum Start der Bauarbeiten noch eine provisorische Verbindung hergestellt werden, so dass die Durchfahrt entlang der Feuerwache möglich wird. Der Durchgangsverkehr soll möglichst weiträumig um Reckenfeld herumgeleitet werden.

Wie berichtet werden Kanalbauarbeiten in der Emsdettener Landstraße genutzt, um zugleich die Straße umzugestalten. Ziel: weniger Platz für Autos und mehr für Radfahrer und Fußgänger. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich rund zwölf Monate dauern.