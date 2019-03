Die Mittel werden gebraucht, um Risse im Mauerwerk zu kitten, Schimmel zu entfernen und das Gebäude wieder weiß erstrahlen zu lassen. Zwei Jahre soll die Kampagne dauern, und nun ist die Hälfte geschafft, Zeit um Bilanz zu ziehen: Was wurde erreicht? Was ist noch zu tun?

Dies soll im zentralen Gottesdienst in der Christuskirche am 17. März geschehen, Beginn 11 Uhr. Gleichzeitig soll allen gedankt werden für die Spenden, die inzwischen einen Stand von gut 30 000 Euro erreicht haben. Viele Menschen haben mit ihrem Arbeits- und Zeiteinsatz zum Erreichen der Summe beigetragen: Sie haben fleißig gebacken, gebastelt und verkauft. Außerdem fanden verschiedene Benefizkonzerte und Veranstaltungen zugunsten des Außenanstrichs der Kirche statt. Talente aller Art wurden genutzt, um einen im Erntedankgottesdienst erhaltenen 20-Euro-Schein durch eigenes Zutun zu vermehren, und der Erlös der CD „Würden wir nur“ des Arztes und Liedermachers Christian Lötters soll für die Sanierung des Gebäudes zur Verfügung gestellt werden. Alles zusammen hat die Spendensumme wachsen lassen. Trotzdem ist es noch ein weiter Weg bis der Endstand von 65 000 Euro erreicht ist.

Die Spenden-Kampagne startet nun in die zweite Runde. Alle sind eingeladen, am Gottesdienst am Sonntag um 11 Uhr in der Christuskirche teilzunehmen, für das bisher Erreichte Dank und Anerkennung zu empfangen und den Aufbruch in die zweite Hälfte der Kampagne zu erleben.