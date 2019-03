Der Fachbereich Stadtentwicklung im Grevener Rathaus lädt am Mittwoch, 20. März, zu einer Informationsveranstaltung zur „Quartiersentwicklung Mühlenstraße“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Wichtige Themen sind aktuelle Bauvorhaben wie die Errichtung von Mehrfamilienhäusern an der Mühlenstraße 31-39 und 45, die Unterführung unter den Bahngleisen sowie Mobilität und Verkehrsanbindung. Mit einer gesamtheitlichen Planung sollen die Weichen für die Zukunft des Quartiers gestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.