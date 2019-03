Glück im Spiel, Glück in der Liebe

„Die wussten nichts voneinander“, sagt Werner Teupe , „weder Name, Adresse, noch Telefonnummer.“ Silvia Barfus und Christian Czychowski – der Doppelkopf hat sie zusammengebracht.

Diese Liebesgeschichte beginnt mit Teupes Hüfte – die musste nämlich operiert werden. Nach geglückter Operation erholte sich der Kartenspieler und Hobby-Nikolaus in der Münsterland-Klinik Bad Rothenfelde und erzählte dort von dem Doppelkopf-Turnier des Schützenvereins „Frohsinn-Ost“ in Greven. „Seit 1987 organisiere ich das“, so Teupe. 2013 fand das 26. Turnier statt, bei dem tatsächlich auch einige Therapeuten der Münsterland-Klinik mitspielten.

Auch Silvia Barfu s war mitgekommen und nahm an einem der hundert Tische für die erste Doppelkopfrunde Platz. Einer ihrer Gegner war Christian Czychowski, der zufällig an den Tisch gelost wurde und just an diesem Tisch mit dreißig Cent Gewinn aus der Partie ging.

„Und was machst du damit?“, fragte Barfus den Gewinner. „Ich lade dich zum Essen ein“, antwortete Czychowski, bevor die Tische gewechselt wurden. Die folgenden Runden spielten die beiden an getrennten Tischen. Es blieb für diesen Abend bei diesem kurzen Schlagabtausch.

Einige Tage später klingelte bei Werner Teupe das Telefon. Am Apparat war ein Kollege von Silvia Barfus aus der Klinik. Sie hätte Christian Czychowski sympathisch gefunden – ob Herr Teupe nicht die Nummer von Christian habe. „Natürlich hatte ich seine Nummer“, so Teupe, „aber die rücke ich ja nicht einfach heraus.“ Erst habe er ihn selbst angerufen und nachgefragt, ob er die Nummer weitergeben dürfe. „Aber selbstverständlich“, antwortete Czychowski prompt.

Lange hat Werner Teupe nichts mehr von den beiden gehört. Bis ganze fünf Jahre später das Telefon abermals klingelte. „Werner, wenn du nicht gewesen wärst“, sagt Christian Czsychowski, „wäre das alles nicht so weit gekommen.“ Inzwischen haben die beiden zusammen in Bad Iburg ein Haus gebaut und werden im April heiraten. Am kommenden Freitag findet das 33. Doppelkopf-Turnier statt und Christian und Silvia spielen auch wieder mit.