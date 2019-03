Joey Kelly ist Musiker, Extremsportler und Unternehmer. Bekannt wurde er zunächst als Mitglied der Folkband „ The Kelly Family “. Jetzt wird der Motivationstrainer im Ballenlager Grevener auf Trab bringen. Und zwar am Dienstag, 26. März, um 10 Uhr.

Die Direktion der Deutschen Vermögensberatung, Andreas Holzhausen, und Regionaldirektion Christian Müllmann haben Kelly nach Greven eingeladen. „Uns ist es wichtig Menschen zu motivieren, ihren eigenen Weg zu gehen,“ schreiben die Vermögensberater in einer Pressemitteilung.

Joey Kelly referiert in seinem Vortrag „No Limits – Wie schaffe ich mein Ziel“ eindrucksvoll seinen Lebensweg als Unternehmer und Ausdauersportler, den er mit Ausdauer verfolgt. Im Winter 2010/2011 bestritt er mit Markus Lanz im deutschen Team den „Wettlauf zum Südpol“. In zehn Tagen legten sie eine Strecke von 400 Kilometern zurück, bei Temperaturen bis zu minus 40 Gard, 100 Jahre nach dem legendären Wettkampf zwischen Scott und Amundsen. Holzhausen und Müllmann verlosen laut Mitteilung exklusiv zehn VIP-Karten mit Zugang zum Vortrag von Joey Kelly und anschließendem „meet and greet“ inklusive Mittagessen. Wer mitmachen will, schreibe bis zum 22 März an Andreas.holzhausen+office@allfinanz.ag.