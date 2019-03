Wenn im Oktober Einweihung gefeiert werden kann (oder auch etwas später), werden sich alle Beteiligten gegenseitig beglückwünschen und ein Gläschen genehmigen dürfen, mindestens.

Wenn alles klappt. Denn: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Bis zum Einzug liegen noch einige Unwägbarkeiten und sicher noch viel mehr Strapazen vor den Sportlern. Unter hohem Zeitdruck muss kräftig angepackt werden. Dass viele dazu bereit sind, wurde spätestens am Dienstag deutlich. Viele Gäste hatten nur eine Frage: An wen wende ich mich, wenn ich helfen will? Für den SCR-Vorstand hätte das kaum besser laufen können.

Das ist auch deshalb wichtig, weil der Plan nicht nur zeitlich sportlich ist, sondern auch finanziell. Zwei Millionen Euro weniger als ursprünglich kalkuliert – wenn das hinhaut: Chapeau! Es wäre ein glänzender Abschluss einer quälend langen Hängepartie. Der SCR hat es nun selbst in der Hand – und die Ärmel sind schon hochgekrempelt.