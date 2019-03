Die Wallbox spendet Batteriestrom

Im Carport hängt jetzt die Wallbox, eine Aufladestation für Elektro-Autos, die die Stadtwerke Greven geliefert haben. „Wir engagieren uns als Unternehmen für die E-Mobilität und haben die Wallbox in unsere Angebotspalette aufgenommen. Wir freuen uns, dass sich mit der Familie Büchter so schnell die ersten Kunden für unser neues Produkt entschieden haben“, sagt Christoph Glanemann, der sich bei den Stadtwerken um Elektromobilität kümmert. Mit der Wallbox haben die Büchters laut Pressemitteilung nun eine Schnell-Ladestation direkt am Haus. „Innerhalb von drei Stunden ist die Batterie des Autos komplett geladen, nach der Hälfte der Zeit liegt die Kapazität schon bei 80 Prozent“, so Martin Büchter. Geladen wird mit einem Typ-2-Stecker, die Box ist abschließbar und damit gegen unbefugte Nutzung gesichert. Martin Büchter ist zufrieden: „Die sollte sich jeder ans Haus bauen, der ein Elektroauto fährt!“