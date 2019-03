Das UFO kam aus Greven

Was hat es mit den nächtlichen Hubschrauberflügen auf sich?

Greven/Westerkappeln -

Über der Westerkappelner Bauerschaft Seeste kreiste vergangene Woche in den späten Abendstunden wiederholt ein Hubschrauber mit grellem Scheinwerfer. In den sozialen Netzwerken gab es Spekulationen, was es mit diesem UFO (unbekanntes Flugobjekt) auf sich hat.