Immer mehr Leben im Gebäude

Wettschulden sind Ehrenschulden. Und die wurden am Mittwoch beglichen. Gewinner: Architekt Bernd Schlüter . Er hatte gewettet, den Schlüssel für den Neubau des Outlaw-Kindergartens Beethoven­straße am 15. Oktober 2018 übergeben zu können. Was geklappt hat. Outlaw-Bereichsleiterin Sandra Krümpel hatte dagegengehalten und löste die Wettschulden trotzdem gern ein. Das Büro Schlüter hat den Neubau geplant, finanziert und gebaut, Outlaw ist Mieter und nutzt das Gebäude seit dem 1. November.

Dass es vor dem Einzug gleichwohl richtig eng wurde, lag nicht an den Schlüters. Der Wasseranschluss wurde erst 30 Minuten vor dem Tag der offenen Tür fertig. „Selten habe ich Menschen gesehen, die sich so über eine funktionierende Toilettenspülung gefreut haben“, sagte Kita-Leiterin Daniela Krügel schmunzelnd.

Am Mittwoch, mehr als vier Monate nach der Inbetriebnahme, wurde offiziell Eröffnung gefeiert. Mit Sekt und Saft, Liedern und Ansprachen, Gesprächen und Rundgängen durch den momentan dreigruppigen Kindergarten, der eine weitere Gruppe aufnehmen kann (und wird). Man habe, sagte Sandra Krümpel, vor der Einweihungsfeier alle erstmal ankommen lassen wollen. Bei der Feier wolle man erste Ergebnisse der pädagogischen Arbeit präsentieren, daher der mehrmonatige Vorlauf. „Wir wurden sehr herzlich und mit offenen Armen in Reckenfeld empfangen“, freut sich Kita-Leiterin Daniela Krügel über einen gelungenen Start. Das Team passe gut zueinander, man habe viele positive Rückmeldungen bekommen.

Zur Arbeit, aber auch zum Konzept, das ein sehr flexibles Buchungssystem beinhaltet. Die gebuchten Betreuungsstunden können frei über die Woche verteilt werden, auch beim Mittagessen ist Outlaw sehr flexibel, obendrein können „Extrazeiten“ jenseits der regulären Öffnungszeiten gebucht werden. Pädagogisch wird viel Wert auf Kinder-Mitbestimmung gelegt. „Eltern können sich sicher sein, dass die Kinder bei uns in guten Händen sind“, sagte Daniela Krügel.

An der Beethovenstraße betreibt Outlaw seine zweite Kita in Greven und die zehnte kreisweit. Der Träger war einst in Greven gegründet worden, bislang vor Ort vor allem wegen der Angebote im Bereich der erzieherischen Hilfen bekannt. Nun wird auch das Kita-Standbein ausgebaut.

Bürgermeister Peter Vennemeyer lobte das gelungene Miteinander von Pädagogik und Architektur und ist froh, „dass wir heute diesen Standard haben“. Bernd Schlüter verwies auf die Besonderheit des Atriums, ein kleiner Innenhof, der groß genug ist, um alle Flure mit natürlichem Licht zu versorgen. Der Mehrzweckraum, in dem gefeiert wurde, sei bewusst so ausgerichtet worden, dass man zur Ortsmitte blicke. Das Bauwerk sei in Holzbauweise entstanden. Der Entwurf komme so gut an, dass auch andere Träger Interesse zeigen.