Teamsprecherin Liesel Huesmann begrüßte die Frauen im Ballenlager. Präses Pfarrer Lunemann sprach bei der Begrüßung über die Kraft einer lebendigen Gemeinschaft im Leben und im Glauben.

Frau Stohmann erinnerte in ihrem Jahresbericht an besondere Aktivitäten. Gottesdienste und Andachten, Wallfahrten und Weltgebetstage wurden vorbereitet und waren gut besucht. Der Besuch des Weihnachtsmarktes in Oldenburg begeisterten die Kfd- Frauen.

Für ihr Engagement und ihre langjährige Treue zur katholischen Frauengemeinschaft (Kfd) wurden 20 Frauen geehrt.

Aus der Hand von Präses Pfarrer Lunemann erhielten die nachstehenden Frauen die Urkunde für langjährige Mitgliedschaft und ein Präsent: Maria Burgholz, Helene Oeink (70 Jahre); Hanna Eckert, Elisabeth Küper, Margret Meyer, Lore Reckers, Hildegard Wallmeyer (65 Jahre), Hedwig Ecke, Anni Fischer, Waltraud Held, Maria Lehmkuhl, Elisabeth Stegemann, Inge Wierlemann, Agnes Wulff (60 Jahre), Hedwig Ahlert, Christel Bitter, Marianne Naendorf, Elfriede Oblak (50 Jahre), Bernadette Brüggemann, Erika Stein (25 Jahre). Den Abschluss bildete die Vorschau auf das Jahr 2019. Der Kiepenkerlchor Nordwalde unterhielt die Frauen mit „Ledder und Döenkes up Platt“, die bei vielen Erinnerungen an die Plattdeutsche Sprache ihrer Kinder- und Jugendzeit weckte. Das für den 30. März geplante Frühlingsfrühstück der Kfd im Haus der Begegnung muss aus organisatorischen Gründen leider ausfallen, heißt es in einer Pressemitteilung.