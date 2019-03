Und so haben die Grevener auch nichts von den aktuellen Sanierungsarbeiten bemerkt, die Anfang des Monats im Terminplan von Wassermeister Jörg Bürgin verzeichnet waren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke.

An zwei Filtern wurden die Rohrleitungen und die so genannten Oxidatoren (erhöhen den Sauerstoffgehalt des Wassers) erneuert – und zwar nicht, weil am 22. März der Tag des Wassers gefeiert wird, sondern weil Sanierung und Instandhaltung sozusagen zum Tagesgeschäft der Wasserwerker gehört. Bürgin: „Die Anlagenteile, die wir jetzt tauschen, sind nicht defekt. Aber 40 Jahre Betrieb gehen natürlich nicht spurlos vorbei.“ Deshalb wird gewechselt, bevor etwas nicht mehr funktioniert – eine bewährte und erprobte Vorgehensweise bei den Stadtwerken.

Für den Wechsel der Leitungen hat Jörg Bürgin die Zeit im Jahr ausgewählt, in der das Wasserwerk vergleichsweise wenig Wasser abgibt. „Im Augenblick sind das 5000 Kubikmeter am Tag, im Sommer liefern wir an Spitzentagen bis zu 9000 Kubikmeter, also fast die doppelte Menge.“

Die Sanierungsarbeiten in einer Zeit ohne Spitzenmengen durchzuführen ist für alle Beteiligten entspannter. „Unsere Anlage ist so dimensioniert, dass wir jetzt problemlos zwei Filter aus dem Betrieb herausnehmen können“, so Jörg Bürgin.

Schon im vergangenen Jahr im August hat Bürgin mit den Planungen begonnen – die Technik für ein Wasserwerk gibt es nicht von der Stange. Bauteile müssen gefertigt, spezialisierte Firmen beauftragt werden.

Erneuert wurden jetzt die kompletten Leitungen von zwei Filtern, drei Wochen waren dafür vorgesehen. Im kommenden Jahr geht es an die nächsten Filter – dann sind alle Leitungen erneuert und auf dem neuesten Stand.